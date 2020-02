Tijdrit van 20 km over golvende wegen scheidt Evenepoel van triomf in Algarve: “Dit parcours moet Remco liggen”



22 februari 2020

18u37 1 Wielrennen Nog één keer alles geven, morgen. Op zíjn terrein. Twintig tijdritkilometers scheiden Remco Evenepoel van eindwinst in de Ronde van de Algarve. “Het parcours is vrij technisch”, zegt ploegleider Tom Steels. “Maar in het algemeen moet het Remco goed liggen.”

Waar er vandaag op de Alto do Malhão maar met een handvol seconden werd gegoocheld, zullen de verschillen in de tijdrit van morgen normaal veel hoger oplopen. Het parcours is 20,3 kilometer lang en loopt over golvende wegen. Evenepoel verkende de etappe al twee keer. “Het parcours is vrij technisch”, zegt ploegleider Tom Steels. “Maar in het algemeen moet het Remco goed liggen.”

Evenepoel staat voor een dubbele uitdaging. Uiteraard wil hij de eindzege, maar dit is ook zijn eerste confrontatie met hyperspecialist Rohan Dennis sinds het WK van eind september. Toen won de Australiër met meer dan een minuut voorsprong (over een veel grotere afstand). Allebei dromen ze van olympisch goud. Van de mannen die dichtbij stand in het klassement is Schachmann de gevaarlijkste concurrent.