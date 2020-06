‘The Wolfpack’ steekt ex-ploegmaat Niki Terpstra een hart onder de riem met videoboodschap MXG

19 juni 2020

10u31

Bron: Twitter 1 Wielrennen Dinsdag kwam Niki Terpstra (36) zwaar ten val op training. De Nederlander liep verschillende breuken en een klaplong op en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis overgebracht. Hij zal tien tot twaalf weken aan de kant staan. Terpstra rijdt momenteel bij het Franse Total Direct Énergie, maar verdedigde tussen 2011 en 2018 de blauwe kleuren van het team van Patrick Lefevere. Hij won in 2014 Parijs-Roubaix en in 2018 de Ronde van Vlaanderen.

Spoedig herstel,

Speedy recovery!@NikiTerpstra



The Wolfpack pic.twitter.com/oHyRKJkr02 Iljo Keisse(@ IljoKeisse) link

In een videoboodschap steken de ex-ploegmaats van Terpstra de Nederlander een hart onder de riem. The Wolfpack is op dit moment op trainingskamp in de Vlaamse Ardennen, waar ze het nieuwe seizoen voorbereiden. Iljo Keisse nam het woord: “Hey Niki, gewoon een berichtje van ons allemaal om te laten weten dat we aan u denken en dat we u een heel spoedig, en vooral een heel goed herstel wensen. We hopen dat je snel terug bent.”

