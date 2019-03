Team Sky na valpartij Froome: “Hij joeg geen klassement na, hij is oké” DMM

26 maart 2019

20u54

Bron: Belga 0 Wielrennen De tweede etappe van de Ronde van Catalonië (WorldTour) werd opgeschrikt door enkele valpartijen, waaronder die van Chris Froome. “Hij was hier niet voor het klassement en lijkt oké”, stelde zijn team Sky na afloop van de etappe iedereen gerust.

Froome ging neer bij een versmalling op 36 kilometer van de finish, en verloor volgens zijn team onderweg wat huid, wat duidelijk zichtbaar was op zijn rechterbil. “Hij weet nog altijd niet goed wat er gebeurd is. Maar het was een riskante bocht, met wat wegenwerken op de rechterkant, en een hobbelig wegdek. Iemand reed op hem in, hij gleed weg en viel”, aldus Froome’s ploegleider Nicolas Portal.

Froome kon nadien snel weer in het zadel klimmen en op eigen tempo het vervolg van de etappe afwerken. Aan de finish had hij 14:04 achterstand. De viervoudige Tourwinnaar was volgens zijn team echter niet voor het algemene klassement naar Catalonië afgezakt. “Hij is hier om Egan (Bernal) te ondersteunen, maar het is zonde dat dit is gebeurd.”

Opvallend genoeg kreeg een ster als Froome geen helpers bij hem na zijn val. “Hij maakte geen kans om terug te keren. We konden niemand laten wachten, of we hadden twee renners minder gehad in het slot om Egan te ondersteunen. Die ondersteuning was vandaag echt belangrijk. Froomey zei zelf om de ploegmaats vooraan te laten blijven.”

Van blessures wordt geen gewag gemaakt: “Uiteraard zullen we hem monitoren, maar het lijkt erop dat Froomey oké is.”