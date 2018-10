‘State of the union’ van John Lelangue, de nieuwe teammanager van Lotto-Soudal: “Dit team is historisch erfgoed” Joeri De Knop

23 oktober 2018

06u15

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Hoe hij zich precies wil profileren als general manager schuift John Lelangue (47) nog even voor zich uit. Maar werken voor Lotto-Soudal vindt de Brusselse jobhopper ­alvast ‘le nec plus ultra’. “Dat eerste ploegje in 1985. Op Merckx-fietsen. Godefroot aan het roer. Jef Lieckens in rode tussenspurtentrui in de Tour… Ik was tóen al fan.”

U neemt straks afscheid van de Internationale Wielrenunie (UCI) als ‘Senior and Technical Advisor’. Klinkt vaag. Kan u dat even toelichten?

“Senior Advisor was ik al op het WK 2016 in Doha (in Qatar, red.) en sinds vorig jaar in China, waar ik de link was tussen Wanda Group (organisator van de Ronde van Guangxi, red.), de Chinese wielerfederatie en de UCI en mee mijn schouders zette onder de eerste vrouwenkoers, de Urban World Championships (freestyle BMX, cross-country eliminator en trial, red.) en het afsluitende UCI-Gala. Met mijn jarenlange ervaring in het peloton (Lelangue was teammanager/ploegleider bij Phonak en BMC, red.) en bij Amaury Sport ­Organisation (ASO, eerst als pers- en communicatiemanager, later als adjunct-competitiedirecteur, red.) vond onze nieuwe voorzitter David Lappartient het opportuun om me ook als technisch adviseur uit te spelen in de WorldTour. Een missie die ik eerst tot een goed einde wilde brengen. Kwestie van fairplay tegenover mijn huidige werkgever. Mijn laatste operationele opdracht zit er inmiddels op, hier in Guangxi. Nu nog enkele meetings afwerken in Europa. Op 15 november kom ik in België wonen en treed ik officieel in dienst bij Lotto-Soudal.”

Waar u een totáál andere opdracht wacht.

“Klopt. Het wordt een veelomvattende job, waarbij ik een globaal overzicht krijg over het team. Ik zal samenwerken met de verschillende componenten. Structureel, organisatorisch, communicatief, sportief... Maar ook op het gebied van marketing en budgetbeheer. Zoals het een échte general manager betaamt, quoi. Elke zichzelf ­respecterende ploeg, zowel in de koers als het voetbal, heeft er tegenwoordig één.”

