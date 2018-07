"Speedgel Lotto goed voor halve minuut tijdwinst" MG

01 juli 2018

08u32 7 Wielrennen In de ploegentijdrit van de Dauphiné gebruikten zes Lottocoureurs een speedgel die zorgde voor witte bolletjes op hun benen. Volgens hoogleraar Bert Blocken boekte Lotto daarmee een tijdwinst van 25 tot 30 seconden.

Lotto werd derde in die ploegentijdrit van 35 kilometer. Beter had de Belgische ploeg het in die discipline nog niet gedaan. Of de speedgel die door sponsor Naqi was ontwikkeld daartoe bijgedragen heeft? "Jazeker", zegt de Belgische hoogleraar Bert Blocken van de universiteiten van Eindhoven en Leuven. "Met computersimulatie, geijkt met een windtunneltest, kom ik aan een tijdwinst tussen 25 en 30 seconden."

"Het gaat erom dat een glad oppervlak wordt ruw gemaakt. De vortexpakken van Sky in de Tour vorig jaar, de pakken van Movistar ook, zijn ruw op de schouders. Daardoor volgt de luchtstroom beter het lichaam. Ruw is aerodynamischer dan glad. Hoe langer de lucht langs het lichaam blijft, hoe minder luchtweerstand je hebt. Het is een prima idee van Lotto."

Nu het reglement nog. Volgens Blocken is het hoe dan ook verboden. "Ik denk dat ze bij de UCI hun eigen reglementen niet kennen. Er is een reglement dat zegt dat je niets mag gebruiken met als enig doel aerodynamisch voordeel te creëren. Dat is met de gel het geval. Die pakken van Sky? Tja, een renner moet toch een pak dragen?"