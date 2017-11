"Sorry, wij hadden te veel gedronken": gestolen wielertruitje is terug bij weduwe Serge Baguet Frank Eeckhout hr

17u01

Bron: Eigen berichtgeving 0 Frank Eeckhout Wielrennen Het truitje van oud-wielrenner Serge Baguet, dat dronkelappen vorige week van een paspop haalden tijdens de Zesdaagse van Gent, is terug bij de weduwe van Baguet. "Na mijn oproep kregen de dieven berouw. In een brief bieden ze ook hun excuses aan", zegt Sandra Rasschaert.

Met een emotionele oproep op Facebook vroeg de weduwe van oud-renner Serge Baguet om het gestolen koerstruitje van haar echtgenoot terug te brengen. "Het werd ontvreemd op onze promostand op de Zesdaagse van Gent. Voor mij heeft het een grote emotionele waarde, want Serge heeft het nog gedragen", zei Sandra. Het bericht werd massaal gedeeld op sociale media en de commentaren waren vernietigend voor de daders. Toen die het bericht oppikten, besloten ze het truitje op de post te doen en samen met brief vol excuses naar de woning van Sandra Rasschaert te sturen. De vrouw is uitermate blij dat ze het truitje terug heeft. "Voortaan komt het niet meer uit de kast", reageert ze.

