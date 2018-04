'Snorrenman' Alaphilippe zorgt voor bisnummer in het Baskenland DMM

03 april 2018

17u30 38 Wielrennen Julian Alaphilippe heeft voor een bisnummer gezorgd in de Ronde van het Baskenland. De Fransman van Quick.Step haalde het in de straten van Bermeo na een sprintje met vier. Alaphilippe blijft uiteraard leider.

Na de lus in en rond surfparadijs Zarautz trok de wielerkaravaan vandaag naar Bermeo. Net als gisteren gebeurde dat alweer over een heuvelachtig parcours, geliefkoosd terrein dus voor 'snorrenman' en leider in het klassement, Julian Alaphilippe.

Langs winderige kustwegen zette de Fransman van Quick.Step Floors zijn ploegmaats stevig aan het werk. Samen met de troepen van LottoNL-Jumbo zorgde de Belgische succesformatie zowaar voor een vroege afscheiding afscheiding. Het peloton brak in tweeën, al was dat euvel halverwege de wedstrijd weer opgelost.

Daar zat vooral de ontsnappingspoging van elf renners tussen. De eerste groep gaf zijn fiat en liet het tempo dalen om de aanvallers twee minuten speelruimte te gunnen. De tweede groep profiteerde en zo smolt alles weer samen. Dat zou het nog eens doen 10 kilometer voor de meet. David Lopez werd als laatste vluchter opgeslokt, tot zover de schermutselingen voor de eigenlijke finale.

En dat was er eentje die mocht gezien worden. Op de laatste helling gooide een opvallende Michael Matthews de knuppel in het hoenderhok. Leider Alaphilippe nam galant over en zorgde zo voor serieuze afscheiding. Enkel Roglic, Landa en Gorka Izagirre konden het gaatje op de Fransman dichten.

Sprinten met z'n vieren? Jawel, want het achtervolgende groepje favorieten (zonder Quintana) kon door een stevige afdaling van Roglic niet meer terugkeren. De Sloveen ging in de laatste kilometer op zijn elan door, maar kon niet verhinderen dat Alaphilippe er uiteindelijk nog zou overkomen. Izagirre strandde op de derde plaats.

What a champion @alafpolak what a team @quickstepteam I’m a very proud man 😎 https://t.co/yMOj0XARNa Patrick Lefevere(@ PatLefevere) link