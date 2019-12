‘Slechts’ zeven Belgische manches in nieuwe Wereldbeker in plaats van acht Redactie

31 december 2019

07u40 0

Zeven Belgische Wereldbekermanches in plaats van acht

De nieuwe, hervormde Wereldbeker veldrijden zal volgend seizoen uit ‘slechts’ zeven Belgische manches bestaan. Dat vernam onze redactie uit goeie bron. Het houdt in dat we, aangevuld met zeven buitenlandse crossen, wellicht naar een totaal van veertien in plaats van zestien wedstrijden zullen gaan. De definitieve kalender wordt begin februari bekendgemaakt, aan de vooravond van het WK in het Zwitserse Dübendorf. (JDK)