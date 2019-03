“Sky kondigt ‘rijkste man van Groot-Brittannië’ als nieuwe sponsor aan voor start Giro” Marc Ghyselinck

14 maart 2019

15u20 0 Wielrennen Sir Dave Brailsford, de algemeen manager van Team Sky, zou voor de start van de Giro op 11 mei de naam van een nieuwe hoofdsponsor bekendmaken. Volgens de Britse kranten The Times en The Daily Mail heeft Brailsford een akkoord bereikt met Sir Jim Ratcliffe.

Ratcliffe is stichter en hoofdaandeelhouder van het Britse chemieconcern Ineos en hij is volgens de Sunday Times Rich List de rijkste man van Groot-Brittannië. Het privévermogen van Jim Ratcliffe wordt geschat op 21 miljard pond (24,6 miljard euro). Ineos bouwt tegen 2024 twee fabrieken in Lillo. Goed voor 400 permanente jobs én 3.000 tijdens de vier jaar durende bouw.

Ratcliffe bouwde het scheikundige bedrijf in twintig jaar uit tot het 50ste grootste van de wereld met 20.000 werknemers in 24 landen. De man woont om belastingredenen in Monaco. Hij is een verwoed amateur fietser die zijn geld graag in sport steekt. Vorig jaar mislukte een poging om Chelsea over te kopen van Roman Abramovich. Hij is hoofdsponsor van het Inea Team UK, een zeilteam dat in 2021 de befaamde America’s Cup wil winnen.

Ratcliffe zou bereid zijn om het huidige budget van Team Sky, dat geschat wordt op 35 miljoen pond (41 miljoen euro) op peil te houden. Bij Sky wil men het bericht niet bevestigen of ontkennen. Wel bevestigt men dat de toekomst van de ploeg verzekerd is. (MG)