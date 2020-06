“Ronde van Lombardije op 8 augustus, Milaan-Sanremo volgt week later” JDK

10 juni 2020

10u50 2

De bekrachtiging van de definitieve UCI-wielerkalender laat nog heel even op zich wachten. Maar volgens verschillende Italiaanse media staat het vast: “Milaan-Sanremo verschuift van 8 naar 15 augustus. De oorspronkelijke nieuwe datum van de Primavera, 8 augustus, zal worden ingenomen door de Ronde van Lombardije.” Dat laatste klassieke Monument stond aanvankelijk ingepland voor 31 oktober. In dat weekend zou nu het Italiaans kampioenschap voor dames plaatsvinden. De nieuwe data schemerden de voorbije dagen ook al duidelijk door in de wedstrijdplanningen die bepaalde renners openbaarden. Volgens La Gazzetta dello Sport zal de knoop vrijdag definitief worden doorgehakt.

Lees ook:

Van Avermaet kiest meer dan waarschijnlijk voor Rondes van Wallonië en Polen in aanloop naar Tour

Duivel-doet-al Mathieu van der Poel zat nog nooit zo lang zonder competitie: “Zo eens zonder druk: ik heb er wel van genoten” (+)