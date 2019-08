“Riis wil Katusha overnemen én zou Deceuninck-aandelen Lefevere willen overkopen” BA

07 augustus 2019

07u06 0 Wielrennen De Franse sportkrant L’Équipe meldt dat Bjarne Riis (55) werkt aan zijn terugkeer in het peloton. Alleen: L’Équipe noemt hem bij Katusha én Deceuninck-Quick.Step...

Vier jaar nadat de Deen zijn ploeg CSC verkocht aan Oleg Tinkov, zou hij nu zelf op het punt staan om Katusha over te nemen. De eigenaar daar, Igor Makarov, is zijn interesse in de wielersport inderdaad kwijt. Riis zou ook Jakob Fuglsang, die einde contract is bij Astana, meebrengen.

Maar vreemd wordt het pas wanneer L’Équipe ook een tweede piste opent: Riis zou ook in contact staan met Patrick Lefevere (64) om diens aandelen bij Deceuninck-Quick.Step over te kopen. Lefevere ontkent echter met klem. “Ik zie Riis één keer per jaar, wanneer we met een twintigtal collega’s en ex-collega’s samen gaan eten. Ik heb hier met geen woord over gesproken met hem. Het is ver van mijn bed.”

20% van de aandelen

Lefevere herhaalt wel dat hij op langere termijn nog steeds uitkijkt naar een opvolger. “Maar dat is al een aantal jaar zo, en ik heb nog steeds geen geschikte kandidaat gevonden. En ik ben niet radeloos of hopeloos: ik ga mijn aandelen niet gratis van de hand doen.”

Ter herinnering: Lefevere is weliswaar manager van het team, maar hij is slechts eigenaar van 20 procent van de aandelen van de ploeg. Wie echt de macht in handen wil, moet voorbij de Tsjechische investeerder Zdenek Bakala, die 70 procent van de aandelen in zijn portefeuille heeft. “Hij heeft me zondag nog gebeld”, zegt Lefevere. “Hij is zeer tevreden over de resultaten, maar hij heeft ook altijd beloofd dat hij de toekomst van de ploeg niet in de weg zal staan als er een nieuwe, grote investeerder opstaat. Maar dat is nu niet aan de orde.”