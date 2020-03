“Remco Evenepoel vroeg zich af waarvoor hij in Spanje aan het trainen was” JSU

15 maart 2020

20u37

Bron: VTM NIEUWS 2

Belgische renners die de voorbije week niet in Parijs-Nice zaten, trokken veelal op stage in het buitenland. Zoals Remco Evenepoel of Iljo Keisse in Spanje. “Ze zeggen: we zijn hier aan het trainen, maar waarvoor?”, aldus Wilfried Peeters, ploegleider bij Deceuninck-Quick.Step in een telefonische reactie bij VTM NIEUWS. “Zij die Parijs-Nice afwerkten en een goeie conditie hebben, wat zijn ze ermee? Hetzelfde verhaal voor de jongens die uit stage komen. Niemand die weet wanneer de eerstvolgende wedstrijd plaatsvindt.”

Lees ook. Geen Parijs-Roubaix of Luik-Bastenaken-Luik? ASO-baas verwacht niet dat er gekoerst wordt in april: “Volkomen logisch”

Lees ook. Kasseispecialisten pieken naar het zwarte gat: “Zoeken naar je ‘happy place’, zelfs al is depressie nabij” (+)