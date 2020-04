“Red de bilspleet”: Armstrong herbeleeft heroïsche edities van Parijs-Roubaix met Bruyneel en heeft boodschap voor de renners MXG

13 april 2020

12u24

Bron: Cyclingnews 0 Wielrennen ‘The Move’ is de podcast van gevallen dopingzondaar Lance Armstrong. Op regelmatige basis laat Armstrong samen met enkele gasten z'n licht schijnen op het huidige wielrennen. Zondag keek hij met onder meer z’n ex-ploegleider Johan Bruyneel, ex-ploegmaat George Hincapie en Andrei Tchmil, ‘The Move’ is de podcast van gevallen dopingzondaar Lance Armstrong. Op regelmatige basis laat Armstrong samen met enkele gasten z'n licht schijnen op het huidige wielrennen. Zondag keek hij met onder meer z’n ex-ploegleider Johan Bruyneel, ex-ploegmaat George Hincapie en Andrei Tchmil, die thuis herstelt van darmkanker , terug op twee heroïsche edities van Parijs-Roubaix: de winst van Tchmil in 1994 en de eerste overwinning van Boonen in 2005. In de marge had Armstrong deze week ook nog een opmerkelijke boodschap voor het huidige wielerpeloton.

Parijs-Roubaix van 1994 deed de naam van ‘Helleklassieker’ alle eer aan. Overvloedige regen had de Noord-Franse kasseistroken tot heuse modderpartijen omgetoverd. Armstrong stond nooit aan de start van de wedstrijd en kijkt bij het zien van de beelden z’n ogen uit. “Dat moet fysiek verschrikkelijk zijn. Ik kan alleen maar zeggen: “Red de bilspleet!”. De Amerikaan pikt met z’n gasten in vanaf het Bos van Wallers-Arenberg. “Ik ken hier niets van, maar je kunt gewoon het publiek niet van de renners onderscheiden, ongelooflijk”, reageert de Amerikaan bij het terugzien van een valpartij in het bos. “Nu staan daar nadars? Neem die weg! Dit is geweldig.”

Aan alle renners: verenig jullie en neem de kans om de macht terug te pakken. Jullie zijn de hoofdrolspelers. Lance Armstrong

Op 63 kilometer van de streep beslist Andrei Tchmil om er alleen vandoor te gaan. De Lotto-renner krijgt niemand mee en staat voor een loodzware opgave. In de achtergrond krijgen de ploegmaats van Museeuw het gat niet dicht en de ‘Leeuw’ besluit dan maar alleen achter Tchmil aan te gaan. Hij komt tot op zeven seconden, maar pech slaat Museeuw ver achteruit en niemand ziet de Moldavische Belg nog terug. “Het was inderdaad nog heel ver”, reageert Tchmil in de videocast. “Ik focuste mij op een punt 200 meter verder en sprintte er naartoe, om te zien wie zou meespringen”, vervolgt hij. “Ik wilde eigenlijk helemaal niet wegrijden, maar ik deed het om de rest (vooral Museeuw en Ballerini) wat zenuwachtig te maken en te ambeteren”, grijnst Tchmil.

Tchmil kwam in ‘94 alleen aan op de piste in Roubaix met meer dan een minuut voorsprong op de Italianen Fabio Baldato en Franco Ballerini.

Boonen

In 2005 had een toen 24-jarige Tom Boonen met de Ronde van Vlaanderen z’n eerste monument op zak. Een week later startte Boonen in de vorm van z’n leven in Parijs-Roubaix. Na indrukwekkend beukwerk op Carrefour de l’Arbre blijven de drie sterksten in koers over: Boonen, George Hincapie en Juan Antonio Flecha. Op de wielerpiste neemt Boonen in de sprint makkelijk de maat van z’n medevluchters. “Komaan, George, ik denk nog altijd dat je hem had kunnen kloppen”, zegt Armstrong bij het zien van de bewuste sprint. “Zelfs al had ik daar de benen gehad, ik had hem nooit kunnen kloppen, je ziet het, ik kom er met moeite naast”, sjachert Hincapie.

“Renners, verenig jullie”

Afgelopen week stak Armstrong ook een hart onder de riem van alle renners die nu thuis zitten vanwege het coronavirus. Op Instagram zei de Amerikaan het volgende: “Aan alle renners die nu thuis zitten: het is nu jullie kans om de verhoudingen in het wielrennen te resetten en jullie plaats aan de grote wielertafel te verzekeren en de macht terug te nemen. Praat met elkaar, verenig jullie. Jullie zijn de hoofdrolspelers. Zonder jullie geen wielrennen. Deze kans krijgen jullie misschien nooit meer. Verenig jullie en neem de kans om de macht terug te pakken.”



De volledige pod-/videocast

