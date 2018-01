"Habemus Sagan": wereldkampioen mag op audiëntie bij de paus en ook zoon Marlon valt speciale eer te beurt Dries Mombert

Bron: La Gazetta dello Sport 6 Photonews/Belga/TDW Het zoontje van Peter Sagan wordt binnen twee weken gedoopt in de Sixtijnse Kapel door de aus. Wielrennen In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, amen. In het geval van zoon Marlon, papa Peter Sagan en de paus mogen we die bede op 24 januari gerust letterlijk nemen. Sagan junior wordt op die dag immers door paus Franciscus zelf gedoopt in de Sixtijnse Kapel.

Neen, echt lang zal Peter Sagan niet kunnen genieten van zijn wielerreis naar Australië. De wereldkampioen legt aan de andere kant van de wereld de laatste hand aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Sagan wil er in de Tour Down Under meteen staan, maar ook na zijn eerste seizoenswedstrijd zal de Slovaak zich moeten reppen. Sagan wordt drie dagen na de Australische rittenkoers door de paus zelf in Rome verwacht.

De ontmoeting tussen Sagan en Franciscus komt niet toevallig. De wereldkampioen gaat in naam van fietsmerk Specialized een op maat gemaakte fiets afleveren voor de paus. "De witte bolide wordt gesierd door het pauselijke zegel en op het kader is ook de naam van de paus te zien, samen met de Argentijnse vlag", klinkt het bij Specialized-topman Ermanno Leonardi in het Italiaanse La Gazetta dello Sport.

Doop Marlon in Sixtijnse Kapel

Dat die ontmoeting veel zal betekenen voor Sagan is een understatement. De renner van BORA-Hansgrohe is afkomstig uit een vrome Slovaakse familie en werd in zijn jeugd dan ook opgevoed volgens de katholieke normen en waarden. Vader Sagan maakt nu nog altijd voor de start van elke wedstrijd van zoonlief een kruisteken.

Toch is er meer. De jongste telg uit de Sagan-familie, Marlon, reist ook mee naar het Vaticaan. Het drie maanden oude zoontje van de drievoudige wereldkampioen wordt op de dag van de ontmoeting door de paus zelf gedoopt in de Sixtijnse Kapel. "Peter wordt op 24 januari samen met zijn vrouw en familie rondgeleid in de Sixtijnse Kapel en daar is het de bedoeling dat zoon Marlon wordt gedoopt", klinkt het nog in de Gazetta.

Sagan zelf blijft uiteraard ook in de wolken met zijn vaderschap: "Het is een prachtige, haast onbeschrijflijke ervaring. De vreugde die Marlon me schenkt, is enorm. Wat voor een vader ik ben? Een normale papa, denk ik. Die zich zorgen maakt wanneer de baby huilt en niet meteen begrijpt wat hij precies nodig heeft. Een papa ook die graag lacht en dolt met zijn zoontje."

Kate and I would like to thank everybody for their messages and support after the birth of baby Marlon. We are all doing fine and we are enjoying these wonderful family moments #HappyFamily pic.twitter.com/UKiVYV6FlL Peter Sagan(@ petosagan) link

RV Vrouw Katarina en Peter Sagan.