"Froome is geen renner als een andere. Hij heeft meer geld en kan zo meer experts meebrengen die zich in zijn voordeel zullen uitspreken" UCI-voorzitter Lappartient wil dat affaire-Froome voor Giro is uitgeklaard YP

12u17

Bron: Belga 0 EPA Wielrennen De salbutamolaffaire van viervoudig Tourwinnaar Chris Froome moet voor de start van de Giro op 4 mei uitgeklaard zijn. Dat verklaarde de nieuwe UCI-voorzitter David Lappartient vandaag in de Zwitserse krant Neue Zürcher Zeitung. De Brit, die in september positief testte in de Vuelta, moet zich verantwoorden voor UCI. Nadien kan de Internationale Wielerunie reageren met een eventuele schorsing.

"Froome is geen renner als een andere", liet Lappartient optekenen het Zwitserse dagblad. "Hij heeft meer geld en kan zo meer experts meebrengen die zich in zijn voordeel zullen uitspreken. We kunnen de positieve test echter niet zomaar van tafel vegen. Het wordt belangrijk om de zaak zo snel mogelijk af te handelen en tegelijk de rechten van de renner te waarborgen."

"Froome zal overigens geen speciale behandeling krijgen", verwees Lappartient naar de kritiek van Tony Martin. "We hebben dat klaar en duidelijk gemaakt aan Tony."

REUTERS David Lappartient.

Verder verklaarde de Fransman de strijd tegen mechanische doping te versterken. "We gaan in de toekomst met röntgentechnologie werken. Ik hoop niet dat er momenteel motortjes in fietsen gebruikt worden, maar er zijn veel geruchten en sommigen klinken zeer realistisch. We moeten dan ook ingrijpen. Mocht mechanische doping wijdverspreid zijn, is dat een regelrechte ramp voor onze sport."