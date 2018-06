'Puncheur' Alaphilippe doet nu alles voor ploegmaat: "Dauphiné winnen, dat is te zwaar voor mij" Marc Ghyselinck

08 juni 2018

08u46 0 Wielrennen Vijfentwintig nog maar is Julian Alaphilippe. Maar de Fransman is nu al een van de veilige beleggingen in de ploeg van Patrick Lefevere. Stuur Alaphilippe naar de koers en je keert met een overwinning terug. Dat was zo in Colombia, het Baskenland (twee keer), de Waalse Pijl. Gisteren in de Dauphiné was het weer prijs.

Ritzege: ja. Eindzege in de Dauphiné: neen, daar past Alaphilippe voor. Daarvoor is de Daupiné te zwaar. Dan wijst hij naar zijn vriend, ploegmaat en kamergenoot Bob Jungels. Van Jungels gaan we de komende dagen nog wat zien, zegt Alaphilippe. En Julian zal hem helpen waar hij kan. C’est promis.

Voor de Fransman is deze Dauphiné al geslaagd. Akkoord. Hij was liever winnaar dan tweede geworden na Daryl Impey zondag in de sprint bergop in Saint-Just-Saint-Rambert. Maar een etappezege op Lans-en-Vercors maakt alles goed, nietwaar.

