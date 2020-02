Ploegleider laat zich uit over Mathieu van der Poel: “Hij is vaak het pispaaltje bij ons” LRE

18 februari 2020

12u34

Bron: Podcast De Grote Plaat 1 Wielrennen Mathieu van der Poel is een speelvogel op en naast de fiets. Dat wist zijn ploegleider Christoph Roodhooft vorige week al te vertellen aan Cycling Weekly. En ook zijn ploegleider bij Alpecin-Fenix, Michel Cornelisse, typeerde de Nederlander in de podcast ‘De Grote Plaat’. “Hij is vaak het pispaaltje bij ons.”

“Het is een serieuze jongen, tot alle belangrijke dingen gezegd zijn en voor hem het leuke gedeelte begint”, zo omschrijft Christoph Roodhooft zijn poulain. Naar aanloop van de comeback van de Nederlandse kampioen op de weg in de ronde van de Algarve, laat ook Michel Cornelisse zich uit over het karakter van de renner. “Hij is ook vaak het pispaaltje in de WhatsApp-groep, als hij een keer verloren heeft bijvoorbeeld. Dan wordt hij in de maling genomen, maar de andere keer doet hij zelf net zo hard mee.”

“Mathieu is een eenvoudige jongen”, haalt Cornelisse ook aan. Dat bewijst hij met een leuk verhaaltje over de renner. “Van der Poel deelt soms de borden met eten uit aan zijn ploeggenoten. Dat zie ik Valverde niet direct doen. Die heeft toch nog iets speciaals binnen de ploeg.”

Cornelisse waardeert het karakter van zijn pupil, maar durft het impulsieve en speelse karakter van Van der Poel ook wel eens te vervloeken. “Hij is niet makkelijk te coachen, maar dat doe ik dan ook niet. Ik vind het belangrijk dat renners van zijn generatie fouten durven te maken”, besluit hij.