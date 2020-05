“Pieter Weening ondertekent op korte termijn een contract bij Trek-Segafredo” DMM

11 mei 2020

09u24

Bron: Wielerflits 0 Wielrennen Volgens WielerFlits keert Pieter Weening terug op het hoogste niveau in het peloton. De 39-jarige Nederlander zat de voorbije maanden zonder contract, maar zou aan de slag kunnen bij Trek-Segafredo.

Vorig jaar won hij nog een rit in de Ronde van Luxemburg en was hij één van de wegkapiteins in de Nederlandse selectie rond Mathieu van der Poel op het WK in Yorkshire. Toch was het deze winter akelig stil rond Pieter Weening. De Nederlander zocht, maar vond geen nieuwe ploeg na het uitdoven van Roompot-Charles, het team waar hij sinds 2016 voor uitkwam.

De Fries, die in 2005 binnenkwam met ritwinst in de Tour na een millimeterspurt met Andreas Klöden in Gerardmer, heeft nu volgens de Nederlandse website Wielerflits weer perspectieven. Weening zou op korte termijn een contract ondertekenen bij Trek-Segafredo tot aan het eind van het seizoen. De Fries zou op training zelfs al gespot zijn in de outfit van de ploeg.

Bij Trek-Segafredo vindt Weening landgenoten als Bauke Mollema en Koen de Kort terug. Ook onze landgenoten Jasper Stuyven en Edward Theuns rijden voor de WorldTour-formatie. In de ploegleiding zit met Steven de Jongh nog een Nederlander. Hij liet zich vorige week bij NOS ontvallen dat Trek-Segafredo net voor de uitbraak van de coronacrisis een overeenkomst had met een nieuwe renner. Dat zou dus Pieter Weening zijn.