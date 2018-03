"Patrick Lefevere is mijn grote voorbeeld. Waarom mag ik die ambitie niet koesteren?" Klaas Lodewyck (29) in 2 jaar van luxeknecht van Gilbert naar ploegleider van Van Avermaet Nico Dick

15 maart 2018

22u14 0 Wielrennen Drie jaar geleden begon Klaas Lodewyck nog aan het seizoen als luxeknecht van Philippe Gilbert. Halverwege 2015 moest hij met hartproblemen – 2 operaties! – een punt achter zijn carrière zetten. En nu maakt hij furore als ploegleider van toppers als Van Avermaet en Richie Porte. «Ex-waterdragers zijn misschien wel betere ploegleiders dan de grote kampioenen.»

Durf met geen slecht woord over BMC te reppen als Klaas Lodewyck in de buurt is. De ex-prof draagt het Amerikaans-Zwitserse team van Jim Ochowicz in het hart – excusez-nous le mot. Begrijpelijk: nadat Lodewyck te horen kreeg dat hij een punt achter zijn profcarrière moest zetten, werd zijn loon nog zes maanden doorbetaald. «Normaal val je na drie maand inactiviteit terug naar 60 procent van je wedde. Van dan af gaat het snel bergaf. In moeilijke tijden was dat een ferme opsteker.» Als extraatje kreeg hij daarna ook nog eens een job als ploegleider bij het opleidingsteam aangeboden. Dit seizoen promoveerde hij naar het A-Team.

Hoe snel heb je de switch van renner naar ploegleider gemaakt?

