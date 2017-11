“Parijs-Roubaix wordt volgend jaar mijn hoofddoel”: Greg Van Avermaet en co zijn gewaarschuwd XC

15u22

Bron: cyclist.co.uk 0 TDW Tony Martin dit jaar tijdens Parijs-Roubaix. Wielrennen Tony Martin mikt volgend jaar op Parijs-Roubaix. Dat vertelt hij aan het Britse Cyclist. De Duitser zal in het voorjaar de kopman worden bij Katusha-Alpecin. Nadien rijdt hij in dienst van Marcel Kittel.

“Ik kijk echt uit naar Parijs-Roubaix. Dat wordt mijn hoofddoel”, vertelt Martin. “Daarnaast wil ik ook top zijn in de andere voorjaarskoersen.” De Duitser moet in de lente het speerpunt van de ploeg worden, aangezien Alexander Kristoff naar UAE Team Emirates verkaste.

“Er zijn zoveel scenario’s mogelijk in Parijs-Roubaix”, luidt het bij Martin. “Je kan die wedstrijd op heel wat verschillende manieren winnen. Uiteindelijk heb je ook wat geluk nodig. Ik denk dan vooral aan lekke banden. Voor mij zou het ideaal zijn om in een grote vlucht te zitten, en daarna de finale op mijn eentje af te werken”, aldus ‘Der Panzerwagen’. Het wedstrijdverhaal van 2011 dus, toen Johan Vansummeren de Franse klassieker op zijn palmares zette.

En of Martin op kasseien kan rijden. Dat bewees hij al in de Helleklassieker van 2016, waar hij lange tijd in het offensief zat. Daarnaast zegevierde hij in de kasseirit van de Tour het jaar voordien. Dankzij een late uitval won hij toen de heroïsche etappe met aankomst in Cambrai.

Na het voorjaar rijdt de Duitser in dienst van zijn nieuwe ploegmaat én landgenoot Marcel Kittel. “We hebben met de komst van Alex Dowsett ongetwijfeld een heel sterke lead-out in huis. Marcel is dan ook nog eens een van de beste sprinters van het peloton. Samen kunnen we veel bereiken”, aldus Martin.

