“Ongelofelijk gevoel”: beresterke Lampaert wint tijdrit in Zwitserland, Bernal houdt stand en ruikt eindwinst

GVS/JDK

22 juni 2019

17u22

Bron: Eigen berichtgeving 20 Ronde van Zwitserland Belgisch succes in de Ronde van Zwitserland. Yves Lampaert (Deceuninck-Quick.Step) won na een prachtprestatie de tweede tijdrit. Onze landgenoot deed met 21:58 onder andere beter dan wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis. Die was op zijn beurt ‘maar’ 18 tellen rapper dan leider Egan Bernal, die de eindzege kan ruiken. “Ik weet dat ik kan tijdrijden, maar dit is toch wel speciaal”, was Lampaert in de wolken.

Op een overwegend vlak parcours van 19,2 kilometer zette Thomas Scully een eerste richttijd neer. De Nieuw-Zeelander zat een poosje in de hot seat, tot Yves Lampaert met het oog op het Belgische kampioenschap tijdrijden van komende donderdag zijn benen eens dacht te testen. De Deceuninck-Quick.Stepper zorgde met 21:58 voor een knalprestatie, onder meer Stefan Küng en Patrick Bevin - toch geen doetjes - beten er hun tanden op stuk. Het was wachten op die ene topper: Rohan Dennis.

VelonLive at @tds - @yveslampaert (@deceuninck_qst) - fantastic 3.5km-effort (KM1.5 to 5) en route to new best Stage 8 ITT time (21'58")

Time: 4’04”

Avg Speed: 52.2km/h

Max Speed: 56.0km/h

Avg Power: 430W

Max Power: 740W

Avg Cadence: 102rpm pic.twitter.com/Frq1K6nS2U Velon CC(@ VelonCC) link

730 dagen

De Australiër ging met een heldere opdracht van start: winnen en de kloof van 41 seconden op leider Egan Bernal op z’n minst dichten. Maar bij het eerste en enige tussenpunt was het nogmaals duidelijk wat een topchrono Lampaert had verwezenlijkt: Dennis was halfweg het traject immers dertien seconden trager. Bernal passeerde er even later op zijn beurt op ‘maar’ achttien tellen van Dennis.

Dennis die zich had gespaard voor het tweede deel? Niks van aan. De eindtijd van Dennis loog er niet om: 22:17 en dus een pak trager dan Lampaert. Zo boekte de Belg zijn eerste winst in een tijdrit sinds hij in 2017 het Belgisch kampioenschap in de discipline won - dat is liefst 730 dagen geleden. Ook Bernal verbaasde zichzelf en zette een chrono van 22:35 neer. Hij behoudt zijn leiderstrui en ruikt de eindwinst, want morgen krijgt de Colombiaan met de koninginnenrit van 144,4 kilometer opnieuw zíjn terrein voor de wielen geschoven. Met een voorsprong van 22 seconden op Dennis mag de inmiddels Tourfavoriet zo goed als op z’n twee oren slapen.

Lampaerts ploegmakker Kasper Asgreen werd tweede op vijf seconden, de derde plaats ging Sören Kragh Andersen die tien eenheden trager was dan Lampaert. Tiesj Benoot werd 33ste en staat in het klassement op een fraaie vierde plek.

A fantastic @yveslampaert celebrates his maiden victory of the season on stage 8 of the #TourdeSuisse! Bravo, Yves! Top ride today! pic.twitter.com/VaHYflgEFT Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link

Lampaert: “Ongelofelijk gevoel”

“Dit is een ongelofelijk gevoel”, sprak Lampaert na de finish. “Ik weet dat ik kan tijdrijden, maar om Dennis en Küng hier te kloppen, dat is toch wel speciaal. Het eerste deel was redelijk technisch, en daar was ik goed. Nadien was het vooral een snel tweede stuk, en ben ik blijven pushen en pushen tot de finish. Nadien was ik zeer zenuwachtig in de hot seat, maar toen ik Dennis zijn tijd zag bij het tussenpunt, wist ik dat ik toch wel een knappe prestatie had neergezet. Mijn focus ligt vooral op de wegklassiekers, maar dit is het bewijs dat tijdrijden me toch nog steeds ligt.”

Dat belooft voor donderdag, wanneer het Belgisch kampioenschap tijdrijden wordt afgehaspeld. “We gaan een mooi kampioenschap tegemoet. Ik maak ergens wel kans, maar Campenaerts en Van Aert staan toch nog een stapje verder. Maar dat is goed, zo kan ik donderdag ontspannen aan de start verschijnen.” En nadien de Tour? “Die kans is toch wel groot. Al zitten we met een sterke ploeg, dus ik ga mijn plaats zeker niet opeisen. Als ik de Ronde van Frankrijk niet rijd, zal het de Vuelta zijn. Wat het ook wordt, ik koers overal even graag en zal er mijn slaap niet voor laten.”

!!! @Eganbernal defends his yellow leader jersey in todays TT stage!@TeamINEOS @Vaudoise_de @SANTINI_SMS pic.twitter.com/KknEZkwRTX Tour de Suisse(@ tds) link