"Naar Kuurne heb ik niet gekeken, daar kon ik niet tegen" Jürgen Roelandts (32) na de val: het relaas van een teleurstellend weekend



Marc Ghyselinck

26 februari 2018

23u16 0

Een nieuw seizoen, een nieuwe ploeg. Jürgen Roelandts (32) had zo hard uitgekeken naar het Vlaamse openingsweekend. Zaterdag in de Omloop zou hij voor Greg Van Avermaet rijden. En wie weet had hij zondag in Kuurne-Brussel-Kuurne zelf wel voor de overwinning kunnen sprinten. Maar dan maakte hij vrijdag een domme val op training. En plots zag het mooie weekend van Roelandts er helemaal anders uit. Het relaas van een weekend vol teleurstellingen.

Je hebt 9% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN