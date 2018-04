"'Monsieur Paris-Roubaix’? Ik, natuurlijk!" — "Jij ‘Monsieur 1’, ik ‘Monsieur 2’. Oké, Roger?"

Hun eerste dubbelinterview ooit: Roger De Vlaeminck & Tom Boonen

Joeri De Knop en Nico Dick

07 april 2018

05u00

