"Moedig en logisch": huisanalist Tom Boonen begrijpt dat Lefevere Gilbert niet meeneemt naar Tour Tom Boonen

27 juni 2019

07u47 2

“Philippe was vragende partij om de Tour te rijden, maar de ploeg heeft duidelijk een andere keuze gemaakt. Ze hebben gekozen voor een uitgebalanceerde ploeg, en Gilbert heeft het moeten afleggen tegen zijn jongere collega’s. De sportieve staf kiest voor renners die goed zijn in tijdrijden - want ze willen de ploegentijdrit winnen - én die het gewoon zijn om in dienst te rijden. Niet dat Gilbert dat niet kan of wil doen, maar voor renners als Lampaert en Asgreen hoort dat toch vaker bij hun opdracht. Zij zijn het gewend om met een afgelijnde taak op pad te gaan. Philippe is een ander type, hij heeft een ander verleden ook. Na twee of drie dagen zal hij toch weer beginnen uitkijken naar een kansje om zelf een rit te winnen. Maar dat is moeilijk als je al met drie andere kopmannen start. Ik vind dit een moedige en logische keuze. Als je voor duidelijke kopmannen kiest, moet je ook duidelijke helpers selecteren.”

