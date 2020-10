“Mijn overwinningsgebaar? Ik ben fan van Michael Jackson...”: kijk vanavond op VTM naar documentaire ‘Ik Ben Remco’ Redactie

06 oktober 2020

14u07

Een jaar lang zat VTM-journalist Merijn Casteleyn in het spoor van Remco Evenepoel (20). Van zijn eerste overwinningen tot uiteraard die zware valpartij in de Ronde van Lombardije: alles komt aan bod. De documentaire ‘Ik Ben Remco’ is vanavond te zien in Telefacts NU op VTM om 21u50. We krijgen Evenepoel te zien zoals we hem nog nooit zagen. “Mijn overwinningsgebaar? Ik ben fan van Michael Jackson...”, vertelt hij al in bovenstaande trailer.

VIDEO: Evenepoel pakt uit met straffe zege in Ronde van Burgos

