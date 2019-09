Exclusief voor abonnees “Mijn doel? De allerbeste worden” Evenepoel telt zijn zegeningen na geweldig eerste profjaar Joeri De Knop

13 september 2019

08u15 0 Wielrennen Hoe mooi moet wielrennen zijn voor een jongen van 19, als die de termen ‘métier’ en ‘joie de vivre’ in de mond neemt? Duidelijke boodschap van Remco Evenepoel, aan de vooravond van de Canadese GP van Quebec: “Ik amuseer me!”

Was je ooit eerder in Canada?

“Neen, dit is mijn allereerste keer. Het begon al goed, woensdag. Meteen slecht weer. Ik heb maar een uurtje gefietst, omdat ik bang was om ziek te worden. De schade heb ik nu ingelopen. Ik voel me wat moe. Logisch gevolg van de zware workload van vorige week, op mijn vertrouwde Ardennenstek (La Gleize, red.). Wat die exact inhield? Sorry, geen details. De concurrentie leest mee. (lacht) Specifieke blokken, welbepaalde thema’s. Alles in functie van het WK. En van Quebec/Montreal uiteraard ook. Ik denk dat de benen er wel zijn.”

Heb je een nieuw solo-avontuur zoals in de Ronde van Duitsland in gedachten?

“Ha! In Duitsland wilde ik mijn niveau opkrikken en probeerde ik bij wijze van experiment een paar dingen uit die niet meteen in de doorsnee renner zouden opkomen. Hier, op die lokale circuits, wordt dat minder evident. Veel ruimte zal me niet worden gegund. Ik verwacht wel dat de GP Montréal me iets beter ligt dan de GP Quebec.”

