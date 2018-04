"Merckx zei tegen me: 'Van Avermaet is een keeper. Zeg dat hij in het voetbal blijft'" Hoe Dirk De Wolf Philippe Gilbert en Greg Van Avermaet ontdekte XC

10 april 2018

09u25

Bron: De Kleedkamer 0 Wielrennen In het Canvas-programma ‘De Kleedkamer’ werd er gisteren teruggeblikt op Parijs-Roubaix van 1989, waarin Dirk De Wolf als tweede finishte. Die laatste vertelde ook hoe hij Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert ontdekte. “Speciale jongens.”

“Na mijn carrière ben ik in het wielrennen gebleven. Ik begon direct met een jeugdploeg, en plots kwam ik bij iemand terecht”, aldus De Wolf. “Hij was 17 jaar. Een zekere Philippe Gilbert. Ik zag hem in een klimkoers rijden. ‘Dat ziet er een goed ventje uit’, dacht ik. Ik wilde die Gilbert van Remouchamps naar mijn jeugdteam in Ternat lokken.”

"Maar ik kon hem geen 500 euro per maand aanbieden, want wij hadden dat budget niet. 'Philippe, heb je toch geen interesse om bij ons te komen rijden?', vroeg ik. Hij antwoordde: ‘Bien sûr. Ik kom naar daar. Ik wil Vlaamse koersen rijden.’”

"Wolfke, kan je Greg een fiets bezorgen?"

"Drie à vijf jaar later komt er een keeper van Beveren bij mij staan. Zijn pa en Glenn D’Hollander (Van Avermaets schoonbroer en gewezen profrenner, red.) waren er ook bij", vertelt De Wolf. "‘Wolfke, kan je de jongen hier, Greg, geen fiets bezorgen en bij jullie in de ploeg nemen?’, vroegen ze me."

"Ik ging vervolgens naar Eddy Merckx, want onze ploeg reed met zijn fietsen”, aldus De Wolf. "'Dat is een gardien, een keeper. Zeg dat hij in het voetbal blijft’, klonk het bij Eddy."

“Ik vroeg Greg of hij wilde koersen. ‘Ja, Dirk. Ik wil koersen.’ Ik nam hem dan maar bij mij in de ploeg. En wie won er zijn derde koers? Van Avermaet. Greg en Phil zijn speciale jongens. Net zoals Boonen en Cancellara.”