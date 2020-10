“Logisch dat Van Aert en Van der Poel geen vrienden zijn”: Tom Boonen over de rivaliteit in onze podcast ‘In het Wiel’ Redactie

12 oktober 2020

14u29 0 Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan) Wielrennen In de eerste aflevering van onze gloednieuwe podcast ‘In Het Wiel met Stijn Vlaeminck en Tom Boonen’ is de uithaal van Wout van Aert richting Mathieu van der Poel een van de thema’s. Onze analist stelt dat er voor Van Aert weinig anders opzit dan te leren leven met zijn vernieuwde status. “Het is de harde realiteit van topsport”, weet Boonen als geen ander. Een fragment.

Voor Tom Boonen moet Wout van Aert anders gaan koersen, wil hij in de toekomst een klassieker als Gent-Wevelgem winnen. “Als je de snelste en de sterkste bent, moet je je over het feit zetten dat iedereen zijn tactiek op jou afstemt. Dan ga je veel meer moeten reageren dan anderen. Op álles eigenlijk. En liefst zo snel mogelijk. Want vijf trappen zijn sneller gezet dan vijftig. Wout is dat nog niet gewend - ook omdat de wedstrijden die hij tot nu toe won een heel andere finale hadden. In Milaan - Sanremo en de Strade Bianche kan je het verschil maken als de sterkste. Om de finale van Gent - Wevelgem te controleren, moet je én sterk én slim zijn.”

Boonen wil de rivaliteit tussen Van Aert en Van der Poel niet op de spits drijven. “Als je van in de jeugd zoveel dezelfde wedstrijden rijdt, is het logisch dat je geen vrienden bent. Ik zou dat zelfs vreemd vinden. Ze hoeven ook geen vrienden te zijn. Dat is net het mooie aan koers: rivalen moeten er zijn. Maar Wout moet zich niet zo opwinden, of hij gaat nog veel wedstrijden op die manier verliezen. Pas op, dat is hard en ook ik heb dat gedaan op andere renners. Maar je 'kloot’ daar alleen je eigen ermee. Calculeer dat in en zet je niet in een situatie waarin je er kunt aan ergeren. Dat is nu eenmaal de harde realiteit van de topsport.”