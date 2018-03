"Laveren tussen auto’s en loslopend wild, daveren en kantelen van start tot finish. Rik is altijd verliefd gebleven op La Primavera" Onze columnist HUGO CAMPS keert terug naar 1958, toen Rik Van Looy zijn eerste Milaan-Sanremo won Hugo Camps

15 maart 2018

06u00 0 Wielrennen Zestig jaar geleden, in het jaar 1958, won Rik Van Looy Milaan-Sanremo. Hij was toen 25 en alreeds zo superieur dat de renners hun blik afwendden als hij met zijn begenadigde klasse voorbijkwam. Rik fietste niet voor de gezelligheid, hij koerste om te winnen. Hij stond in die jaren nog als een gesloten oester in het leven, pas later heeft zijn eeuwige liefde Nini hem opengebroken.

1958 was het jaar van de Expo, John F. Kennedy leefde nog en het roemrijke Songfestival van Sanremo werd gewonnen door Domenico Modugno met de schlager ‘Nel blu dipinto di blu’. De welvaartstaat had langzaam vorm gekregen en de eerste tekenen van het revolutionaire mei ’68 bereikten dorpen en gehuchten. De vrouwen hadden meer zelfvertrouwen en droegen nylonkousen. Het peloton was natuurlijk nog altijd het testosteronsyndicaat dat het altijd geweest was.

In de Primavera klopte Rik Van Looy onder meer de spurtsensatie André Darrigade. Geen millimeterspurt, los erover. Het was zijn grootste internationaal succes tot dan toe. Een brisant voorschot op een geweldig palmares. Rik paste helemaal bij Milaan-Sanremo. Gebeiteld flitste hij op de Via Roma naar de aankomst. Hij had iets Italiaans, niet in gedrag en taal, wel in verschijning, in zijn dodelijke arendsblik vooral. Dit was niet meer de verlegen jongen van Grobbendonk en Herentals. In Sanremo kwam een zelfbewuste kampioen over de meet.

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN