Van Avermaet wint met BMC ploegentijdrit in Valencia, maar krijgt geen leiderstrui: "Toch blij, want alles loopt zoals het moet" Joeri De Knop in Spanje

02 februari 2018

18u03 0 Wielrennen Een vijftigtal tempobrekende vluchtheuvels en soms compleet uit de haak geplante rotondes. Een strakke wind en overstroomde wegen als gevolg van de overvloedige regenval in de laatste 24 uur. Een wild kronkelend traject door Teulada en Moraira, voor 80% in dalende lijn. En als klap op de vuurpijl: aankomst bergop in een smal straatje naar de Plaza de la Constituçion in Calpe. De ploegentijdrit van de Ronde van Valencia tartte alle wetten van de veiligheid en redelijkheid. Schoolvoorbeeld van wat zo’n ‘TTT’ níet moet zijn.

De renners hadden er na de ochtendlijke verkenning geen goed oog in. "Het gaat straks niet om winnen, wel om overleven", vond Michal Kwiatkowski (Team Sky). "Een potje waterfietsen", voorspelde Koen Bouwman (LottoNL-Jumbo), toen hij de auto’s op het parcours door het sop zag scheuren. "Hopelijk nemen organisatoren en UCI straks de juiste beslissing. We hebben geen enkele behoefte aan het nemen van onverantwoorde risico’s bij de start van dit seizoen", aldus Vanmarcke. Het protest trof doel. De tijdsverschillen van de ploegentijdrit werden niet doorgerekend in het algemene klassement. Teams lieten hun renners de vrije keuze om al dan niet voluit te gaan. Dat leidde tot een vreemde uitslag. BMC won — tot daar de logica. Maar het verschil met de nummers twee en drie, Astana en AG2R, was ongewoon ruim: 1.08 en 1.12. CCC en Gazprom mengden zich in de top vijf. Sport Vlaanderen werd achtste. Sky (21ste) en LottoNL-Jumbo (22ste) namen een snipperdag. De wereld op zijn kop aan de Costa Blanca.

Greg Van Avermaet : " Af en toe gaatje gelaten, maar kracht op overschot"

Jammer vooral voor Greg Van Avermaet, die de verdiende leiderstrui werd ontzegd. Al kon de olympische kampioen daar wel mee leven. "Als zo’n beslissing wordt genomen ter bescherming van de renners, kan je die alleen maar toejuichen. De eerste teams vertrokken nog op spekgladde wegen. Toen wij reden, waren ze ongeveer opgedroogd. Het zou dus niet eerlijk zijn geweest. Het moest allemaal ook een beetje verantwoord blijven. En dat was het nu wel." Van Avermaet troostte zich met het uitstekende gevoel dat hij aan de ploegentijdrit overhield. "Een paar keer moest ik een gaatje laten. Omdat ik vreesde: ‘oei, oei, ze gaan te rap’. (grijnst) Die mannen wilden echt winnen, mijn voornaamste bekommernis was om niet te vallen. Gelukkig kon ik telkens bijpeddelen, omdat ik kracht op overschot had. Het was niet simpel om de juiste lijn te kiezen, maar daar hebben we natuurlijk specialisten voor. We reden hard, maar uiteindelijk wel risicovrij. Küng was de grote motor, samen met Jürgen Roelandts." Net als vorig jaar boekte Van Avermaet in Valencia dus zijn eerste seizoenszege, opnieuw een collectieve. "Het voelt even goed aan als een individuele. Dit schenkt vertrouwen. Morgen, in de koninginnenrit, speel ik mijn toptienplaats zeker kwijt. We hebben ze verkend: voer voor Valverde, Fuglsang, Poels en co, maar mijn petje gaat het te boven. Het wordt een prima training, net als donderdag. Ik ben hoe dan ook heel tevreden. Alles loopt perfect zoals het moet."

Jürgen Roelandts : " Geslaagd debuut voor BMC"

Een hele eer, vond ‘nieuwkomer’ Jürgen Roelandts het: winnen met dé TTT-referentie bij uitstek, BMC (tweevoudig wereldkampioen in de discipline, red.). "Dat zorgde wel voor een gezonde portie nervositeit bij de start", lachte hij de tanden bloot. "Zó’n ploeg, zó’n statuut. Maar het ging echt heel goed." Roelandts werd door Van Avermaet zelfs aangeduid als één van de stuwende krachten. "Küng en ik klopten effectief de langste beurten", bevestigde hij. "Indrukwekkend toch, om die jonge Zwitser (ex-wereldkampioen achtervolging, 2015) eens bezig te zien. Hij krikte ons niveau aanzienlijk op." Geweldig ook, vond de opvallend scherpe — "ik heb me geschoren, vandaar misschien" Roelandts, om met een derde plaats (in de eerste rit, red.) en een overwinning te kunnen debuteren voor zijn nieuwe team. "Mooi, hé? Van een geslaagde entree gesproken. Dat belooft… Ik voelde me ook donderdag goed, maar toen reed ik lek op vier kilometer van de laatste klim, waardoor mijn geplande test in het water viel."

Oliver Naesen : " Telt dit niet mee voor klassement? Straf"

Belgisch kampioen Oliver Naesen werd derde met AG2R-La Mondiale. "Of het verantwoord was? Goh ja, je maakt het zo gevaarlijk als je zelf wilt, hé. Het viel wel mee, beter dan verwacht. We reden goed door. Maar ik heb nooit mijn normale tijdrithouding kunnen aannemen, ik hield mijn vingers constant aan de remmen. Dit heeft eigenlijk weinig met een ploegentijdrit te maken. Ook al kostte het af en toe wel krachten. Het was de hele tijd sprinten achter de bochten, omdat je ze niet snel genoeg kon nemen. Superintens." Naesen keek verbaasd toen hij vernam dat de tijdsverschillen niet werden doorgerekend in het klassement. En je las ook de ontgoocheling af op de gezichten van zijn ploegmaats. "Echt? Ha, da’s het eerste dat ik ervan hoor. Verrassend. Straf ook, vind ik. Maar ach, het maakt niet zo veel uit."