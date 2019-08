“Lambrecht kwam ten val door reflector langs de kant van de weg” GVS

28 augustus 2019

Volgens bevindingen van het parket van Rybnik is Bjorg Lambrecht gevallen omdat hij een verkeersreflector langs de kant van de weg had geraakt. De 22-jarige renner van Lotto-Soudal viel op 5 augustus in de Ronde van Polen op een betonnen duiker en overleed die avond.

Het parket van Rybnik baseert zich op getuigenissen van andere renners die in de buurt van onze landgenoot reden. Die zagen Lambrecht een verkeersreflector raken, waardoor hij de controle over zijn fiets verloor en ten val kwam. Dat vertelde Malwina Pawela-Szendzielorz, de plaatsvervangende officier van justitie in Rybnik. “Twee renners die achter Lambrecht fietsten, zagen hoe hij in aanraking kwam met de reflector en de controle verloor. Hij draaide daardoor eerste naar rechts, dan naar links, waarna hij van de weg ging en de duiker raakte”, citeert de Poolse pers haar.

De reflectoren langs de kant van de weg meten tien op tien centimeter en steken 1,8 centimeter boven het asfalt uit. Ze dienen om in het donker de weg aan te duiden. “Het is triest dat middelen waarvan verondersteld wordt dat ze de verkeersveiligheid verbeteren, de oorzaak zijn van zo’n tragedie”, stelt Pawela-Szendzielorz.

Het onderzoek zou nog niet afgerond zijn. Zo zouden er nog verschillende verhoren moeten plaatsvinden.