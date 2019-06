“Kruip nooit meer op een fiets”: vreest Froome voor einde carrière na crash met zware gevolgen?



07u32 0 Wielrennen Chris Froome (34) zal dit jaar niet voor de vijfde keer de Tour de France winnen. De Brit maakte een doodsmak bij de verkenning van de tijdrit in het Critérium du Dauphiné. Froome brak zijn rechterdijbeen, zijn rechterelleboog en enkele ribben. Zijn seizoen is voorbij. De vraag is of Froome ooit nog terugkeert op een niveau om de Tour te winnen.

Het ongeval gebeurde bij de voet van de afdaling van de enige helling op het parcours. Froome haalde zijn hand van het stuur om zijn neus te snuiten, toen een windstoot zijn voorwiel onder hem wegblies. Froome verloor de controle over zijn fiets en smakte met 60 km/u tegen een betonnen muur langs de kant van de weg.

De Brit is er erg aan toe. Een ziekenwagen was snel ter plaatse. Die bracht hem naar het ziekenhuis van Roanne. Daar bleek dat Froome zijn rechterdijbeen, zijn rechterelleboog en enkele ribben heeft gebroken.

In Roanne is zijn toestand gestabiliseerd. Maar er werd beslist om Froome met de helikopter naar het ziekenhuis in Saint-Étienne te vliegen voor verdere medische hulp. Daar werd hij gisteravond nog geopereerd.

Froome wilde dit jaar voor de vijfde keer de Tour de France winnen. Alleen Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain deden hem dat voor. Hij was in de Dauphiné om de laatste hand te leggen aan zijn voorbereiding. Volgens zijn manager Dave Brailsford haalde Froome al een heel hoog niveau. “Hoger dan vorig jaar deze tijd. Lang geleden dat ik nog zo’n goede Froome heb gezien.”

Even buiten bewustzijn

Vorig jaar werd Froome derde in de Tour. De eindzege ging naar zijn ploegmaat Geraint Thomas. In de komende Tour zou Froome het kopmanschap moeten delen met Thomas en mogelijk ook met het Colombiaanse talent Egan Bernal. De Brit kon leven met die strijd binnen het team, zei hij eerder.

Na zijn val begint men zich af te vragen of Froome ooit nog dit niveau haalt. Hij verging gisteren van de pijn en zou zelfs even het bewustzijn hebben verloren. Spreken deed hij amper of niet. Maar hij zei wel: “Ik kruip nooit meer op een fiets.”

Dat zal later blijken. Volgens Dave Brailsford is het te vroeg om te antwoorden op de vraag of dit het einde van de carrière van Froome is. “We moeten eerst zien hoe hij hiervan herstelt en dan zien we verder.”

Froome is een controversiële coureur. Niemand twijfelt aan zijn talent. Toch slaagt Froome er niet in zich geliefd te maken bij het grote publiek. Hij heeft zijn stijl op de fiets tegen. De emotieloze manier waarop hij zijn vak lijkt uit te oefenen. En hij profiteert van de dominantie van zijn team, dat vorige maand de naam Sky voor die van Ineos ruilde. Dat team, met duurbetaalde helpers als Michal Kwiatkowski en Wout Poels, legt een hele Tour de France lam om Froome aan de Tourwinst te helpen.

Voorlopig houden we het erop dat een windvlaag hem te pakken kreeg. We gaan er niet van uit dat hij een fout heeft gemaakt. Manager Dave Brailsford

Net als in Jeruzalem

En dan is er de controverse. Tijdens de Vuelta van 2017 - die Froome ook won - werden abnormaal hoge waarden Salbutamol gemeten. Dat kon alleen maar door een overmatig gebruik van een anti-astmamiddel. Froome en Team Sky engageerden zich in een lang, duur en vermoeiend juridisch gevecht met de Internationale Wielerunie UCI en het Wereldantidopingagentschap WADA om zijn onschuld aan te tonen. Kort voor de Tour van 2018 liet de UCI weten dat Froome niet langer werd vervolgd en dat hij toch kon starten in de Tour. Men sprak over klassejustitie. Elke andere renner dan Froome zou worden geschorst, daar was ook iedereen van overtuigd.

Er wacht Froome nu een lang herstel. Bij Team Ineos willen ze nog de precieze omstandigheden van de val ophelderen. Froome viel vorig jaar ook in de verkenning van de tijdrit in Jeruzalem, waar de Giro begon. Is dat toeval?

“Het is pech”, zegt manager Brailsford. “Voorlopig houden we het erop dat een windvlaag hem te pakken kreeg. We gaan er niet van uit dat hij een fout heeft gemaakt.”

Thomas en Bernal

Brailsford staat nu voor de volgende vraag: met welke ploeg trekt hij straks naar de Tour? Plan A was dat Ineos met twee en een halve kopman de Tour zou rijden. Froome moest met Thomas maar om de overwinning strijden. Die plaats van kopman komt Thomas toe na zijn zege van vorig jaar. En dan is er ook nog Egan Bernal. Die zou trachten de Giro te winnen, maar brak bij een val zijn sleutelbeen en krijgt nu een herkansing in de Tour. Zegt Brailsford: “Ook dat moeten we nog bekijken. Het is te vroeg daarvoor. Ik bekommer me nu vooral om Chris en zijn familie. Ik wil er eerst voor zorgen dat alles goed geregeld wordt. En dan denk ik verder.”