“Kippenvel”: met Johan Museeuw op bezoek in de Madonna del Ghisallo, het bedevaartsoord voor wielerfans XC

15 augustus 2020

10u14 1 Wielrennen De Ronde van Lombardije passeert vandaag langs het walhalla van het wielrennen, de Madonna del Ghisallo. Het kerkje geldt als het bedevaartsoord voor wielerfans. Onze man ter plekke Stijn Vlaeminck ging samen met Johan Museeuw een kijkje nemen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Madonna del Ghisallo is dé trekpleister voor elke fietsliefhebber. Het kerkje boven op de klim Ghisallo, vandaag op ruim 60 kilometer van de streep in de Ronde van Lombardije, is een monument in Italië. Iedere, en zeker de Italiaanse, wielerfan kent het witte kerkje nabij het Comomeer. Jaarlijks komen er duizenden wielerliefhebbers en wielertoeristen over de vloer.

In 1949, volop in de Italiaanse tweestrijd tussen de legendarische Fausto Coppi en Gino Bartali, riep paus Pius XII de Madonna del Ghisallo uit tot beschermheilige van de wielerliefhebbers. Sindsdien werd de kapel een wielerheiligdom waar honderden vedetten en onbekende wielrenners een aandenken aan toevertrouwden. Het kerkje puilt uit van koerstruien, trofeeën en fietsen.

Johan Museeuw en Stijn Vlaeminck gingen binnen een kijkje nemen en troffen onder meer de fiets van Fabio Casartelli aan, nota bene het exemplaar waarop de Italiaan op de flanken van de Portet d’Aspet de dood vond in 1995. Museeuw, die destijds mee ten val kwam met Casartelli, toonde zijn arm. “Kippenvel.” Ook de regenboogtrui van Museeuw hangt omhoog in het wielerheiligdom. “Daar ben ik trots op", aldus de wereldkampioen van 1996.

Lees ook:

Avanti, Remco! Na Van Aert is het weer aan Evenepoel: pakt hij in Lombardije nu al zijn eerste Monument?

LIVE. Maakt Remco Evenepoel zijn favorietenrol waar in de Ronde van Lombardije?