Jean-Luc Vandenbroucke na overlijden Braeckevelt: "Een icoon uit het wielrennen verdwijnt” Redactie

26 februari 2019

16u04

Bron: Belga 0 Wielrennen Jean-Luc Vandenbroucke vormde jarenlang een tandem met Jef Braeckevelt als sportdirecteur bij de Lotto wielerploeg. Hij vernam via de media het overlijden van zijn ex-collega. "Ik had gehoord dat het niet zo goed meer ging met Jef, maar zijn overlijden komt toch zeer onverwacht en hard aan", zegt de 63-jarige Vandenbroucke.

"Jef Braeckevelt was mijn sportdirecteur toen ik nog actief was bij de wielerploeg La Redoute-Motobécane. Dat was de periode 1980 tot en met 1985. Toen ik een streep trok onder mijn loopbaan als actief renner, werd ik sportdirecteur bij de Lottoploeg. Ik wist Jef te overhalen om ook de stap naar Lotto te zetten als sportdirecteur. Zo maakten we samen twaalf jaar rond. Daarna gingen we elk onze eigen weg. Jef was iemand die heel dicht bij zijn renners stond. Het is een icoon uit het wielrennen dat verdwijnt.”