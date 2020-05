“Je kan bewondering hebben voor het atletische vermogen van oplichter Armstrong, maar voor de klootzak Lance is elke vorm van adoratie verwerpelijk”

Wielrennen

Hugo Camps heeft het in zijn dagelijkse column over de documentaire van Lance Armstrong , of hoe de Amerikaan de publiciteit blijft opzoeken. Verwerpelijk, vindt onze columnist. “Armstrong put zijn dopingverleden zelf uit als bron van ­inkomsten en leeft van onthulling naar onthulling. Er zit geen greintje noblesse in, het is ­ordinair poenpakken. Weg ermee.”