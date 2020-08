“Je denkt dat manoeuvres Evenepoel dom zijn... ”: Tim Wellens raakte in Polen zwaar onder indruk van Remco JSU/ODBS

14 augustus 2020

18u08

Tim Wellens had het ‘voorrecht’ om de zege van Remco Evenepoel in de koninginnenrit in de Ronde van Polen live te mogen meemaken. “Ik kan je zeggen dat het indrukwekkend was”, aldus Wellens bij VTM Nieuws. “Van zo ver aangaan op een vlakke strook, je zou denken dat het een dom manoeuvre is. Maar niemand kon volgen en vervolgens houdt hij het vol. Hij steekt er echt bovenuit. Straf hoe goed hij rijdt. Kijk, als renner weet je hoe moeilijk het is om te winnen. Wanneer je Remco dan zo makkelijk en met zo’n voorsprong ziet winnen, dan ben je daar zwaar onder de indruk van.”

Wellens: “In Polen niet altijd even veilig gevoeld”



Wellens is blij met de strenge coronamaatregelen die er in Italië gelden. “Toch een verschil met Polen, waar het soms vervelend was bij de start. Dan kwamen er mensen zonder masker dicht bij de fiets. De ploeg probeerde dat te voorkomen, maar toch glipten er sommigen nog binnen. Bang was ik niet echt, je probeert je natuurlijk zo veel mogelijk te beschermen.” Wellens betreurt ietwat het warme weer dat ze morgen voor Lombardije voorspellen, maar is des te blij dat zijn vrouw én zijn hond er in Italië bij zijn. Opvallend: die hond heeft zelfs een Instagram-account. Wellens, al lachend: “Sterallures heeft ze nog niet hoor. We hebben haar goed opgevoed.”

Wellens over het WK en Tour: “Heel lastig begin”



De UCI zoekt naarstig naar een alternatief parcours buiten Zwitserland om het WK nog te laten doorgaan. “Ik zou uiteraard graag het WK rijden en hoop dat ze een parcours vinden dat me ook ligt. Het zag er na een gesprek met de bondscoach immers zeker naar uit dat ik erbij had geweest in Aigle/Martigny. De Tour? Een lastige beginfase. Omdat ik in Monaco woon, heb ik de eerste ritten al meermaals verkend. De eerste rit zal al ‘limite’ worden voor een paar spurters, de tweede rit wordt het klassement helemaal omver gegooid.”

