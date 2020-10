“Is’t Remco? No, no, no!”: exclusieve beelden tonen paniek bij ouders en vriendin van Evenepoel meteen na zware val in Lombardije Redactie

03 oktober 2020

De val in het ravijn van Remco Evenepoel. ‘t Was een angstaanjagend moment voor iedereen die tijdens de Ronde van Lombardije voor de buis zat. Maar wat dan gezegd van zijn ouders Patrick en Agna en vriendin Oumi, die in Italië waren voor de koers. Zij zagen het ongeval gebeuren terwijl ze in een cafeetje naar de wedstrijd aan het kijken waren. Dat blijkt in de documentaire ‘Ik ben Remco’, die komende dinsdag te zien is in Telefacts NU op VTM. De reacties van ongeloof gaan door merg en been. “Is’t Remco? No, no, no!”, valt er onder meer te horen.

Meer beelden van de revalidatie van Evenepoel zijn binnenkort te bekijken in de documentaire “Ik ben Remco”, dinsdag 6 oktober in Telefacts NU om 21u45 op VTM.

