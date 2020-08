“Is Sarah hier?”: geweldige beelden tonen hoe compleet uitgetelde Van Aert z’n triomf viert MCA/TLB

01 augustus 2020

19u04

Bron: VTM Nieuws 26

Wat een triomf van Wout van Aert (25) in de Strade Bianche! De kopman van Jumbo-Visma kwam na een late aanval solo aan in Siena en was compleet uitgeteld na de finish. Onze wielerjournalist Merijn Casteleyn kon unieke beelden maken op het Piazza del Campo, waar Van Aert gaandeweg leek te beseffen wat hij gepresteerd heeft. “Is Sarah hier?”, vroeg ‘WvA' meteen ook even. Bekijk de geweldige beelden hierboven!

