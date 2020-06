“Ik stel je gezinsliefde zeer op prijs, Sep. Maar mag het qua koers niet een beetje meer zijn?”

Wielrennen

Sep Vanmarcke ontdekte een nieuwe hobby in lockdown. De 31-jarige renner van EF Education First komt tot rust in zijn moestuin . Onze columnist Michel Wuyts wordt er plaatsvervangend vrolijk van, maar hoopt toch vooral dat Vanmarcke oogst op de fiets. “Mag het qua koers niet een beetje meer? Negen overwinningen in elf jaar tijd, ze volstaan echt niet.”