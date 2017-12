"Ik rij alleen nog voor mezelf, de rest kan de boom in": Belga Sport brengt het verhaal achter de 'Kannibaal' Belga Sport, aflevering drie DMM

11u00 0 RV Sven Nys verbijt zijn ontgoocheling. Wielrennen Vandaag op Play Sports van Telenet: de derde aflevering van de nieuwe reeks van het vermaarde Belga Sport. Na de wedstrijd Argentinië-België op het WK 1982 en het verhaal rond Onyx Monetron staat deze week niemand minder dan Sven Nys centraal. Een zoektocht naar de drijfveren van 'de Kannibaal van het veld'.

In aflevering drie neemt Belga Sport je mee voor een uitje naar veldritland. In een speurtocht naar de verhalen achter de immense carrière van Sven Nys staat het programma op Play Sports onder meer stil bij het WK-debacle in Sint-Michielsgestel. Ook de Wereldbeker-ontgoocheling in Pijnacker en de rivaliteit tussen Nys en zijn concurrenten komen uitvoerig aan bod.

Het geheel wordt doorspekt met getuigenissen van Sven Nys zelf, daarnaast mogen Adrie Van Der Poel, oom Jerome Galicia, Mario Declercq, Michel Wuyts en ex-vrouw Isabelle Nijs ook hun zegje doen.

Aan de hand van de meest markante episodes uit de beginjaren van Nys' carrière gaat Belga Sport opnieuw voor een heerlijke brok wielernostalgie. In eerste instantie is er uiteraard aandacht voor het WK van Sint-Michielsgestel. Nys haalde zich toen de toorn van alle Belgische cyclocross op de hals door ostentatief Mario Declercq af te stoppen voor zijn Nederlandse Rabobank-ploegmaat Richard Groenendaal.

De tranen van De Clercq én Nys gingen daarna Europa rond. "Dat waren krokodillentranen volgens mij", blikt oom Jerome Galicia terug. "Sven was echt gepakt door het boegeroep, maar De Clercq heeft het goed gespeeld tot in de kleedkamer.”

Misschien nog doorslaggevender voor de latere carrière van Nys was de Wereldbeker-ontgoocheling in Pijnacker. Nys stond na een minder seizoen in 2003 op het punt om de Wereldbeker alsnog te winnen. Een plaats bij de eerste zes renners in de uitslag zou de Balenaar de eindzege opleveren.

Tot zijn grote ontgoocheling zag Nys zijn Belgische ploegmaats de punten nog net van onder zijn neus wegkapen. De renner van Rabobank bleef verweesd achter met een zevende plaats. Richard Groenendaal pakte de eindwinst in de Wereldbeker. "Ik rij alleen nog voor mezelf, de rest kan 'den boom' in”, zou een getormenteerde Nys na afloopt uitbrengen. 'De Kannibaal van het veld' was definitief geboren.

Enkele van de strafste quotes:

Adrie van der Poel: "Sven kon je bij manier van spreken naar de overwinning lullen, maar ook het graf in spreken. Hij was als jonge veldrijder vrij beïnvloedbaar.”

Isabelle Nijs: "Het was leedvermaak, maar achteraf gezien was dat geen zo’n goede zet van zijn Belgische ploegmakkers. Sindsdien is hij nooit beter geweest."

Sven Nys: "Daar (in Pijnacker) heb ik iets gehad: "Mannen, dit gaan jullie je allemaal bekopen. Volgend jaar winnen jullie niets." Ik heb mijn fiets gepakt en 's avonds laat nog alle frustratie uit mijn lijf gereden."

Belga Sport, vanavond om 22u40 op Play Sports van Telenet.