“Ik heb het zelf verkloot”: Van der Poel zet sprint te laat in en ziet Alaphilippe ook als favoriet voor Ronde BA

07 oktober 2020

20u45 10 Brabantse Pijl “Dit was een fout van me”, zei ­Mathieu van der Poel (25). “En geen kleine, maar een grote.” De Nederlandse top­favoriet liet zich in een sprint die hij niet leek te kunnen verliezen toch vloeren. Weg Brabantse Pijl. “De vorm is goed, ja, maar daar koop ik even niks mee.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Van der Poel gooide er een vloek uit na de finish in Overijse. Dat was al de tweede keer in een paar dagen tijd. In Luik was hij ontgoocheld omdat hij niet mee was gegaan met Mohoric, die er in extremis nog in slaagde om de kloof met de koplopers te dichten. Na de Brabantse Pijl zat de frustratie dieper. “Ik ben echt kwaad op mezelf”, zei hij. “Ik maakte een domme fout.”

Van der Poel verloor een sprint die hij niet had mogen verliezen. “Ik liet me ringeloren” zei hij. “Dat overkomt me niet vaak – net daarom is het zo zuur.”

De Nederlander wist dat hij de snelste was in de kopgroep van drie, maar wachtte te lang om zijn sprint in te zetten. “Daardoor kon ik nooit mijn volledige power leveren.” En strandde hij dus op een kwart wiel van Alaphilippe. “Hij deed het heel slim: hij vertrok net op het moment dat ik ging vertrekken. Ik kon niet weg en kwam zo vast te zitten in hun wiel. Ik had me nooit mogen laten insluiten. Ik had vroeger moeten reageren.”

Eigenlijk liep het al op tweehonderd meter van de streep fout. “Cosnefroy deed het ook slim: hij versnelde plots en ging als eerste door de bocht. Hij deed wat ik voor ogen had: eerst gaan en rechts tegen het hek sprinten. Dan moest de rest links door de wind. Op dat moment had ik het nog kunnen rechtzetten, maar ik had niet gedacht dat Alaphilippe van zo ver ging aangaan.”

Slecht van

Dat was de essentie van het verhaal. Zo ver naar de finish was het niet meer. Toen Alaphilippe aanzette, was het nog amper 100 meter. Van der Poel zag dat ook in. “Als je ziet hoe ik het vorig jaar deed en kijkt naar wat ik nu deed... Ik had het nooit uit handen mogen geven.”

Vorig jaar begon MVDP zijn sprint meteen na het uitkomen van de bocht, op dik 150 meter van de streep, daarna won hij met sprekend gemak. Dat was ook tegen Alaphilippe. “Ik ben heel kwaad op mezelf”, herhaalde hij. “Ik heb het verkl***. Ik kan mezelf voor de kop slaan. Dit gaat een paar dagen blijven hangen.”

Gelukkig was er ook goed nieuws: de kopman van Fenix-Alpecin bewees opnieuw dat hij klaar is voor de kasseiklassiekers. “De vorm is er, maar ik ben op dit moment nog niet bezig met de Ronde van Vlaanderen. Die koers heeft niks te maken met vandaag. Ik beschouw dit als een gemiste kans en daar ben ik slecht van.”

Alaphilippe favoriet voor Ronde

Toch nog even aandringen: Van der Poel had wel degelijk redenen om het positief te zien. “Ik was niet tevreden over het eerste deel van het seizoen”, zei hij. “Maar ik ben wel blij dat ik nu weer op mijn oude niveau ben. Ik had niet het gevoel dat ik vandaag de sterkste in koers was, maar ik was zeker bij de beteren. Ik heb een paar keer echt op de limiet gezeten, maar toen de anderen ook niet meer aanvielen op het einde, wist ik dat zij ook kapot zaten. Ik denk dat ik goed was, maar ik had niet de super­benen van vorig weekend.”

Wellicht net omdat vorig weekend nog in zijn benen zat. De man maakt zich in ieder geval niet veel zorgen over de koersen die er nog aankomen. Hij weet wel wie hij straks mee in de gaten zal moeten houden in de Ronde. “Ik zie Alaphilippe zeker als een favoriet. Hij was toch een van de beteren op die kasseiklim. Die was vergelijkbaar met de Paterberg en de Kwaremont. Als hij dit kan, dan zal hij in de Ronde van Vlaanderen ook vooraan terug te vinden zijn.”

Lees ook:

Alaphilippe de beste in Brabantse Pijl: “Revanche voor Luik-Bastenaken-Luik? Zo zie ik het niet, nee”

Alaphilippe wint de Brabantse Pijl na duel met Van der Poel, die net te laat komt met zijn jump