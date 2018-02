"Ik heb geen vijf keer moeten opstaan in anderhalf jaar tijd" Vader van twee én renner met ambitie: Sep Vanmarcke telt zijn zegeningen Bart Audoore

21 februari 2018

06u00 0 Wielrennen «Ook als ik nooit een klassieker win, kan ik gelukkig zijn.» Hij is nog steeds dezelfde coureur, maar een beetje een andere mens. Sep Vanmarcke (29) over zijn oogappels Hanne (32), Lucie (17 maanden) en Marcel (3 maanden) en hoe hij het ­jonge vaderschap combineert met de jacht op een grote zege.

Je bent papa van een dochtertje van bijna anderhalf jaar en een zoontje van drie maanden: lukt dat een beetje, of is het overleven?

«Het is druk. Twee kindjes is een pak méér werk dan één kindje, maar al bij al kom je snel in een systeem. Ik heb ­geluk met mijn vrouw, alle ­credits gaan naar Hanne: zij doet de nachten, zij neemt de verzorging op zich, zij zorgt voor de voeding. Met een beetje overdrijving: ik moet alleen spelen met mijn kindjes.»

Tof. Wat moeten we ons daar precies bij voorstellen?

«Het hele pakket: paardjerijden, ­dansen, liedjes zingen, poppenkast... Als ik papa ben, is het voor echt.»

Sep Vanmarcke die de grote boze wolf speelt?

«Jaja. Ik kan alle rollen aan. Ook Roodkapje. Marcel is nog te klein om al echt te spelen. En hoe zou ik het zeggen... Lucie is nogal een ‘ruwe’ dochter: hoe geweldiger, hoe liever. Dus laat ik me volledig gaan.»

Jonge vaders durven al eens te ­klagen over vermoeidheid. Hoe zit dat met jou?

«Ik ben even fit als andere jaren. Ik heb geen training moeten overslaan. Ja, ik ben al eens om 5 uur of 6 uur opgestaan voor een huilend kindje omdat Hanne op dat moment haar slaap echt nodig had, maar dat is geen vijf keer gebeurd in anderhalf jaar. Die dingen horen er ook bij: ik ben wielrenner, maar ik moet ook man en vader zijn. Daarom ben ik ook nooit in een andere kamer gaan slapen.»

