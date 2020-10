“Ik had het er wel moeilijk mee om hem zo te zien wenen”: Tom Boonen over de situatie van Cavendish in onze podcast ‘In het Wiel’ Redactie

13 oktober 2020

10u38 40 Wielrennen In de eerste aflevering van onze gloednieuwe podcast ‘In Het Wiel met Stijn Vlaeminck en Tom Boonen’ is ook de situatie van Mark Cavendish een van de thema’s. “Ik had het er wel moeilijk mee om hem zo te zien wenen”, zegt Tom Boonen over zijn gewezen concurrent. Beluister hieronder de eerste aflevering van ‘In Het Wiel’.

Gent-Wevelgem is naar alle waarschijnlijkheid de laatste wedstrijd van Mark Cavendish als profrenner geweest. Een verrassing, voor Boonen. “Ik had het niet zien aankomen. Hij reed, eindelijk nog eens, best een goeie koers. Ik ken hem heel goed, dus neem het van mij aan: de laatste drie jaar voor hem zijn de hel geweest. Een lijdensweg, die iemand in een normaal leven zich waarschijnlijk niet kan voorstellen. Want een winnaar die niet wint, dat is verschrikkelijk. Hij heeft een verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn ploeg, ik weet dat hij die zelf hoog in het vaandel draagt. Als je die dan niet kan inlossen, door heel veel verschillende omstandigheden...”

Ook voor Greg Van Avermaet zijn het bange dagen. Geraakt hij tijdig fit voor de nog resterende klassiekers? “Geloof is het enige wat je hebt", weet Boonen. “(...) Ik weet niet hoe goed hij zich voelt, maar als alles perfect loopt is het al heel moeilijk om een koers te winnen. En als dat dan ergens helemaal tegenzit, en je moet helemaal terugkomen van zoiets, dan weet je als prof dat dat niet gaat lukken. Hij heeft geen kans nu. Hij heeft jaren gehad dat hij als topfavoriet startte, dat hij supergoed was. Iedere renner weet dat je 100 procent moet zijn om te kunnen winnen en dan moet je nog wat geluk hebben en de juist beslissingen nemen. (...) Dus als je dan nog eens minder bent dan normaal, kan je niet denken dat je kans maakt om resultaat te rijden.”

Daarnaast kwam natuurlijk ook de uithaal van Wout van Aert richting Mathieu van der Poel aan bod. Onze analist stelt dat er voor Van Aert weinig anders opzit dan te leren leven met zijn vernieuwde status. “Het is de harde realiteit van topsport”, weet Boonen als geen ander. Verder komen er opvallende statistieken aan bod én is er een intermezzo van Yves Lampaert.

