“Ik begrijp niet hoe dit mogelijk is”: twee jaar geleden reed Evenepoel op EK-wegrit na weergaloze solo van honderd kilometer tegenstand op tien minuten GVS

15 juli 2020

15u00 2 Wielrennen Remco Evenepoel (20) mijmert terug. Exact twee jaar geleden, op 15 juli 2018, blies hij de tegenstand weg op de EK-wegrit voor junioren in het Tsjechische Zlin. Na vier kilometer koos hij het hazenpad, klaar voor een indrukwekkende solo van meer dan honderd kilometer. De tweede bolde bijna tien minuten later over de finish. “Dit is écht zot, maar ik moet met de voeten op de grond blijven”, klonk het bij de toen 18-jarige Evenepoel.

Amazing memory!

Attacked after 4km, solo for 105km.

Won the race with a small 10’ on the 2nd.

😈💖 https://t.co/qcfhVlIRQt Remco Evenepoel(@ EvenepoelRemco) link

Aan een razend tempo maakte Evenepoel in 2018 naam en faam. Waar hij deelnam aan een juniorenkoers, won ie. Vaak na een nummertje. En zeggen dat hij eerst een voetbalcarrière ambieerde en pas in april 2017 zijn eerste koers reed - in Zoutleeuw. “Eindelijk nog eens een Belg die de Tour kan winnen”, klonk het snel in het wielermilieu. In de zomer van 2018 zette hij die woorden kracht bij. En hoe.

Op 13 juli zorgde de man uit Schepdaal voor een voorgerecht. Als topfavoriet was hij de snelste in de EK-tijdrit voor junioren. Evenepoel reed 24 seconden sneller dan Ilan Van Wilder, nu bij Sunweb. “Dit is mijn mooiste overwinning tot nu toe”, zei Remco onmiddellijk na de finish. Die woorden zouden slechts 48 uur staande houden.

“Echt zot”

Op 15 juli begon Evenepoel immers aan het hoofdgerecht. In de wegrit reed hij al na vier kilometer weg van zijn concurrentie. “Ik dacht dat twee of drie renners wel zouden volgen of me nog zouden bijbenen en we samen naar de finish konden rijden. Althans, daar hoopte ik op, zodat ik soms nog even uit de wind kon blijven”, was zijn reactie na de finish. Niets van dat dus, Remco reed te hard. “Mijn voorsprong bleef inderdaad maar groeien.” Het gevolg: een solo van meer dan honderd kilometer. Én aan de meet een bonus van liefst 9 minuten en 44 seconden. Toen de Zwitser Alexandre Balmer als tweede over de meet bolde, was Evenepoel bij wijze van spreken al klaar voor zijn volgende wedstrijd.

“Ik begrijp niet goed hoe dit mogelijk is”, reageerde Evenepoel na het machtsvertoon aan de aanwezige verbouwereerde pers. “Het is echt een heel mooie dag voor mij. Ik ben ontzettend gelukkig. Tien minuten is echt zot. Een verklaring? Die heb ik eerlijk gezegd niet. Ik probeer altijd tot het uiterste te gaan en ik ben de beste op dit moment. Maar het is belangrijk dat ik nu met de voeten op de grond blijf.”

Giro

Het vervolg is gekend. Inmiddels onder andere op zijn palmares: de Clásica San Sebastián, het EK tijdrijden bij de profs, een etappe en de eindzege in de Ronde van San Juan en twee ritten en het eindklassement in de Ronde van de Algarve. De volgende doelen zijn inmiddels gesteld. Binnenkort rijdt Evenepoel met de Giro zijn eerste grote ronde. Hij verkende al twee ritten. En ondertussen toch nog even terug mijmeren aan die 15de juli 2018. “Geweldige herinnering”, schrijft hij op Twitter.

Lees ook:

Evenepoel verkent tijd- en bergrit Giro: “Parcours is zwaar, maar deze verkenning zal nuttig zijn in oktober”

Evenepoel overschouwt doelen en voegt twee Belgische koersen toe aan programma: “Geweldig, zo kort bij huis”

Double European champion 🇪🇺

Remco Evenepoel wins the Road Race for Men Juniors after a superb solo of more than 100 km 🙌🙌 #EuroRoad18 pic.twitter.com/5aeEwKUNvP Belgian Cycling Team(@ BELCyclingTeam) link