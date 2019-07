“Houdoe!”: Wout van Aert mag (eindelijk) naar huis en heeft het ziekenhuis in Herentals verlaten DMM

31 juli 2019

21u17

Bron: Instagram 34

Wout van Aert heeft het ziekenhuis verlaten. De drievoudige wereldkampioen veldrijden mag zo bijna twee weken na zijn val in de Tour naar huis. Van Aert liep bij zijn valpartij in de tijdrit in Pau een grote wonde op in zijn dijbeeen. Enkele dagen geleden werd hij er voor de tweede keer aan geopereerd in het ziekenshuis van Herentals.

“Momenteel is er een traag gunstige evolutie”, vertelde dokter Toon Claes gisteren. “Er zijn geen tekenen van infectie en de wonden zijn mooi helende. De omvang en de complexiteit van het letsel vragen om een trage, nauwgezette revalidatie. Intensieve revalidatie wordt pas na twee maanden opgestart, als het letsel voldoende geheeld is.”

Houdoe 👋🏼♿️ #HomeSweetHome pic.twitter.com/K0PssG8l9R Wout van Aert(@ WoutvanAert) link