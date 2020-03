“Het zotste wat ik ooit heb gehoord”: Naesen bewondert straffe rit op de rollen van De Vreese, die hem weer uitdaagt CPG/GVS/NVE

21 maart 2020

22u02 0 Wielrennen Onder het motto: dat kan beter. Als reactie op de monstertocht van Oliver Naessen, trainde collega-renner Laurens De Vreese liefst elf uur lang... op de rollen. “Dat is het zotste wat ik ooit gehoord heb”, erkende Naesen zijn meerdere op Radio 1. De renner van AG2R keek ook vooruit. “Als Marc Van Ranst zegt dat deze epidemie nog tien weken zal duren, kan ik dat enkel maar aannemen. We moeten ons gezond verstand gebruiken.”

In corona-tijden is binnen blijven de boodschap. Iets wat niet altijd even simpel is voor sporters, maar niet onmogelijk, zo bewees Laurens De Vreese. De Astana-renner waagde zich gisteren aan een huzarenstukje. De Oost-Vlaming reed maar liefst 368,94 km met de fiets. Niet buiten, maar zoals door Maggie De Block werd gevraagd, in zijn kot. Ruim elf uur op de rollen. De Vreese plaatste foto’s en filmpjes van zijn rit op Instagram - zodat iedereen kan zien dat hij het écht deed. En om Thomas De Gendt de mond te snoeren. Die geloofde de straffe prestatie eerst niet, maar moet zijn ongelijk nu toegeven. “Laurens kennende dacht ik eerst dat hij ermee aan het lachen was, maar ik moet mijn mening herzien. Zeer straf”.

They probably did it with 11 guys and each 1 hour. I know him well and i’m sure he does this to troll Thomas De Gendt(@ DeGendtThomas) link

De straffe stoot was een reactie op een eerdere prestatie van Oliver Naesen, die woensdag 365 kilometer met zijn fiets aflegde. Op asfalt. Net als De Gendt was de renner van AG2R danig onder de indruk, hij reageerde met grote ogen bij Radio 1. “Het is ongelofelijk wat Laurens gedaan heeft. Op de rollen trainen is goed voor een uurtje, maar ook niet meer dan dat”, klonk het vol bewondering. “Om dat te toppen, zal ik serieus uit mijn pijp moeten komen.” De Vreese had Naesen na zijn monsterinspanning opnieuw uitgedaagd, en had zelfs een voorstel klaar. “500 km vind ik een mooi getal, op de rollen”, suggereerde hij. Het woord is weer aan Naesen.

Tour de Franse

Uiteraard ging het bij Radio 1 ook over het verdere verloop van het wielerseizoen. Naesen gaf alvast aan na de monstertocht niet veel te hebben gedaan. “Ik denk dat alle trainers de coureurs een weekje rust hebben voorgeschreven en gezegd: ‘doe waar je zin in hebt’. Als je goesting hebt om te gaan fietsen, doe dat dan. Maar profiteer ook van de situatie om te kunnen rusten. Het is nu het moment.”

Onze 29-jarige landgenoot stelt ook dat hij zijn ploeggenoten en andere renners van het peloton dagelijks hoort. “Sommigen mogen echt niet meer buitenkomen, zoals mijn Franse collega’s. Er worden geen uitzonderingen gemaakt, ook niet voor de Franse profrenners. Die geraken thuis echt gefrustreerd. Ze trainen op de rollen binnen, maar dat is zoals gezegd goed voor een uur. Zij moeten helaas dus meerdere malen per dag op die rollen kruipen, maar dat is echt zeer ambetant.”

Over een mogelijke uitstelling van de Ronde van Frankrijk is hij duidelijk. “Als onze ploegbaas dat hoort, zullen zijn haren recht komen te staan. Hij zal niet goed slapen. Aan de andere kant moeten we ons gezond verstand gebruiken. Ik kijk naar het nieuws. Als Marc Van Ranst verwacht dat we ons nog tien weken moeten weren tegen het coronavirus, dan neem ik dat aan. Hij heeft er meer verstand van dan ik.”

Milaan-Sanremo in België

Dit weekend stond normaal gezien de Italiaanse wielerklassieker Milaan-Sanremo op het programma, maar door de gekende corona-omstandigheden gaat dat wielerfeestje dus niet door. Dat weerhield Lotto Soudal-renners Jasper De Buyst en Thomas De Gendt er niet van om een eigen Milaan-Sanremo van 300 km in België te rijden. Ze doorkruisten verschillende steden in het land, waaronder ook de hoofdstad Brussel. “Jammer dat we 120 km tegenwind hadden van Bergen tot Antwerpen”, klonk het na afloop van de rit bij De Gendt op Twitter.

Het Team Sunweb van Tiesj Benoot en Ilan Van Wilder hield dan weer een virtuele Milaan-Saneremo op Twitter, met de Australiër Michael Matthews als winnaar.

In honor of @Milano_Sanremo @JasperDeBuyst and i did a 300km ride, connecting some of our biggest cities. Too bad we had a 120km headwind from Mons to Antwerpen. pic.twitter.com/taAMtMr4SG Thomas De Gendt(@ DeGendtThomas) link

#TSTwitterRace



Oh wow, what a finale!🤩



It's heartbreak for @kraghsoren as he's caught in the final 300m but ecstasy for the team as @blingmatthews weaves his way through the bunch and wins #MilanoSanremo🇮🇹🎉 pic.twitter.com/Gw3hN1Ehbv Team Sunweb(@ TeamSunweb) link