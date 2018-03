"Het was óf dikke benen óf geen carrière" Sven Spoormakers

06 maart 2018

07u00

Bron: Eigen berichtgeving 7 Wielrennen Met 66km/u reed Nicky Degrendele (21) zondag naar de ­wereldtitel in het keirin. Op een fiets, dus. Daarvoor perste ze 1.570 watt uit haar magistrale dijen – omtrek: 66,5 centimeter. "Ik draag geen rokjes of kleedjes. Nooit."

Ze is stikkapot en probeert in de zetel, tussen haar hondjes Charlie en ­Tommy, wat rust te vinden. Het zijn immers hectische en emotionele ­dagen geweest, daar op de wielerbaan in Apeldoorn. En vooral: met een ­wereldtitel die smeekte om een stevig feestje achteraf. "Ik heb misschien twee uur geslapen. Maar ik had het wel verdiend om eens uit de bol te gaan, vond ik. Deze week neem ik ­vrijaf – even geen fiets en geen piste. Maar daarna begint het werk weer. Deze wereldtitel is geen eindpunt, ­verre van. De Spelen van 2020, dáár is het ’m om te doen."

Wereldkampioen of niet, op haar ­lauweren zal ze dus niet rusten. "Ik ben ambitieus, ja. En intussen zijn dromen doelen geworden. Maar ik mag niet van mijn plan afwijken. Geen enkele training mag ik laten schieten. De ­anderen doen dat ook niet, hou ik me dan voor. Natuurlijk is het loodzwaar en zou ik soms liever in de zetel blijven liggen dan keihard af te zien. Je moet maar eens komen kijken als ik reeksjes van 500 meter train – dat zijn ­kots­momentjes, hoor. Letterlijk. Dan ­komen de koffie, de havermout en de banaan van bij het ontbijt er zó weer uit. Maar het moét."

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN