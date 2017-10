"Het was mij een eer": Addio, Quick.Step Floors! Joeri De Knop

21u20 2 AFP Wielrennen Matteo Trentin (28) schonk Patrick Lefevere in Parijs-Tours het gedroomde afscheidscadeau. De 52ste seizoenszege voor het team, dat al drie jaar op rij ongeslagen blijft in de Franse herfstklassieker. En nu: op naar het exclusieve kopmanschap bij Orica-Scott.

Neen, dit kón en mocht gewoon niet fout lopen. Ook al heette de laatste concurrent Sören Kragh Andersen, krachtige Deen met een stel snelle benen. Trentin en Terpstra benutten hun numerieke meerderheid in de kopgroep van drie, ontstaan in twee schuifjes onder impuls van de Italiaan op de Côte de Beau Soleil en de Côte de l'Epan, perfect. Wachten op spurttroef Gaviria hoefde niet meer. De Colombiaanse titelverdediger was er in een natte bocht op twintig kilometer van de streep namelijk bij gaan liggen. De twaalf seconden voorsprong op de eerste achtervolgende groep, waar Richeze (vijfde) en Lampaert (zevende) voorbeeldig schaduwwerk verrichtten, volstonden. Terpstra reed zich compleet leeg voor Trentin, die met een lange sprint de kroon op het werk zette. Oliver Naesen werd zesde. Het was de tweede zege voor Trentin in Parijs-Tours (in 2015 won hij voor Van Der Sande en Van Avermaet), een onvervalste hattrick voor Quick.Step Floors ook na het succes van Gaviria in 2016.

"Fantastisch om op zo'n manier mijn seizoen te kunnen beëindigen en afscheid te kunnen nemen van dit team", jubelde Trentin. "Ik wil Quick.Step Floors bedanken voor zeven (op 1 augustus 2011 maakte hij er zijn profdebuut, red.) mooie jaren. Het was een eer om voor Patrick Lefeveres ploeg te mogen rijden."



Trentin, wintersport- en basketbalfanaat, dwepend met AC/DC en The Subways en zoals het een rechtgeaarde Trentijn betaamt dol op coniglio (konijn) con polenta en pizza margherita, loofde vooral het keurige teamwork. "De lichte regenval en natte wegen nodigden op de klimmetjes in de finale uit tot initiatief. Op de eerste helling hield ik nog wat reserve en weekte ik een kleine groep los. Op de tweede duwde ik nog eens flink door en kreeg ik Terpstra in steun. Van dan af konden we het tactisch spelen. Niki deed fantastisch werk. Zijn lead-out in de slotkilometer was werkelijk geweldig."

Afscheid van Lefevere na zes succesvolle jaren

2012

Gullegem Koerse



2013

14de rit Tour



2014

1ste rit Tirreno-Adriatico (ploegentijdrit)

6de rit Ronde van Zwitserland

7de rit Tour



2015

2de en 5de rit Ronde van Poitou-Charentes

6de rit Ronde van Groot- Brittannië

Parijs-Tours

+ o.a. 3de in E3 Harelbeke



2016

18de rit Giro

4de rit Ronde van Wallonië

1ste rit Ronde van de Ain (Fra)

+ o.a. 10de in Milaan-Sanremo, 4de in Parijs-Tours



2017

2de rit Ronde van Burgos

4de, 10de, 13de en 21ste rit Vuelta

Primus Classic Impanis-Van Petegem

Parijs-Tours

+ o.a. 4de op WK in Bergen (Noo)

