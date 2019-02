“Het mooiste souvenir ooit” van Jef Braeckevelt: de dag dat Serge Baguet een ritzege in de Tour pakte ODBS

26 februari 2019

15u23 0 Wielrennen “Ongelooflijk. Ik win hier in de Tour, jongens jongens.” De beelden van een snikkende Serge Baguet, maar ook een huilende sportdirecteur Jef Braekevelt, gingen op 26 juli 2001 de wereld rond. Bekijk het prachtige fragment vanaf 2'30" in de video onderaan.

De twee jaar geleden overleden Lotto-renner, die in 2000 zijn rentree had gemaakt in het profpeloton, had net de zeventiende rit in de Ronde van Frankrijk op zijn naam gebracht. In een spurt met drie, waarin hij de Deen Jakob Piil en de Italiaan Massimilliano Lelli aftroefde. Vooral die laatste had na de aankomst de boter gegeten. “Lelli, als hij had gewonnen, ik deed hem ‘duud’”, liet Baguet zich tussen zijn tranen door over de Italiaan ontvallen. Lelli had zich heel de tijd afzijdig gehouden in de ontsnapping.

Ook bij Braeckevelt tranen van intens geluk aan de finish in Montluçon. Het was de man van Meulebeke die Baguet een nieuwe kans had gegeven in het wielrennen, een beslissing die door de buitenwereld op wenkbrauwgefrons was onthaald. “De dag dat Serge die rit in de Tour won, is mijn beste souvenir ooit.” Braeckevelt en Baguet vielen elkaar na de podiumceremonie huilend in de armen. Het zorgde voor onvergetelijke beelden.

“Ik had Serge opnieuw bij de ploeg gepakt, nadat hij drie jaar pinten had gedronken als dakwerker”, aldus Braeckevelt over zijn relatie met Baguet. “Iedereen lachte met mij. Journalisten, renners ook. Johan Museeuw zei ‘Jef, toch niet Baguet.’ Maar ik wist dat Serge klasse had. En dat hij in die drie jaar had geleerd wat werken was. Ik heb toch gelijk gekregen. Dat heeft mij altijd het meest plezier opgeleverd: winnen met kleine renners. Baguetje, Fabien De Waele in Parijs-Nice, Andrei Tchmil in Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen. Dat is dubbel mooi. Een vedette wordt betaald om te winnen, hé. Zo’n kleine garnaal niet.”

Baguet liet op 47-jarige leeftijd het leven. De voormalige Belgische kampioen van 2005 uit Sint-Lievens-Houtem verloor de strijd tegen darmkanker. Baguet leek in 2015 de strijd tegen de slepende ziekte te hebben overwonnen, maar herviel.