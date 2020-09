Exclusief voor abonnees “Het is stom om te zeggen, maar het ging gewoon vanzelf”: bekijk de tweede aflevering van de exclusieve docu ‘Wout, waar een wil is’

Redactie

11 september 2020

19u30 18 Wielrennen Sprinten, tijdrijden, klimmen... Is er iets waar Wout van Aert (25) de voorbije weken niét in schitterde? In de Dauphiné en Tour kroonde hij zich tot de beste renner van het moment. Hier herbeleeft u het allemaal met exclusieve beelden uit onze docureeks Sprinten, tijdrijden, klimmen... Is er iets waar Wout van Aert (25) de voorbije weken niét in schitterde? In de Dauphiné en Tour kroonde hij zich tot de beste renner van het moment. Hier herbeleeft u het allemaal met exclusieve beelden uit onze docureeks ‘Wout, waar een wil is’.

Wout van Aert is momenteel de beste renner van het peloton. Na z’n triomfen in Italië denderde de trein van Van Aert verder in Frankrijk. Hij won een sprint bergop in de Dauphiné, verlengde tussendoor nog even z’n Belgische tijdrittitel en sprintte naar twee zeges in de eerste Tourweek. Bergop ranselde hij het peloton uiteen in dienst van z’n kopmannen. HLN en VTM Nieuws zitten dit seizoen in het spoor van Van Aert en zijn ploeg Jumbo-Visma. Met een unieke blik achter de schermen als resultaat: “Het is stom om te zeggen, maar het ging gewoon vanzelf.”

